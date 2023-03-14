AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘Depremdeki aksaklıklar araştırılsın’ önerisi reddedildi

CHP’nin, arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere deprem sonrasındaki aksaklıklar hakkında verdiği grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde kurtarılabilecek binlerce kişi arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere birçok eksiklik nedeniyle hayatını kaybetti. CHP bu aksaklıkların araştırılması için TBMM’ye öneri sundu.

ANKA’nın haberine göre grup önerisi üzerine söz alan Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi:

“TBMM’de 5 milletvekili ile temsil edilen 700 bin nüfusluk bir şehir unutuldu. Nasıl mı? Bakınız İçişleri Bakanlığı’nın, AFAD’ın hemen deprem sonrası yapmış olduğu iç yazışmasında şehirleri tek tek sayıyor. Adıyaman yok. Yine Ulaştırma Bakanlığı deprem sonrası hava araçları görevlendirme yazısını çıkarıyor. İlleri tek tek sayıyor, Adıyaman yok. Bakınız bu unutulan, yok sayılan Adıyaman sadece Pazarcık’a 10 kilometre mesafede Gölbaşı ilçemiz var. Komşu bir il, hükümet Adıyaman’ı afette de unuttu. Yani Adıyaman iki kere yıkıldı. Adıyaman’da insanlar iki kere öldü. Birisini art arda gelen depremler bir tanesi de bu liyakatsiz kadroların bu yazışmaları yapan niteliksiz insanların basiretsizliği yüzünden öldü. Peki bu yazışmalar, bu unutkanlık neye mal oldu biliyor musunuz? Bu unutkanlık, kurtarma pozisyonunda olan, enkaz altında inleyen binlerce insanın ağlayarak ölmesine sebep oldu. Eğer bu iş doğru koordine edilseydi, eğer Adıyaman’ın da bu depremden etkilendiği gerçeği doğru bir şekilde koordine edilseydi belki de vefat eden binlerce insanımız bugün aramızda olacaktı ama yoklar. Peki soruyorum size, bu ihmali yapanlar, bu cinayeti işleyenler hakkında siz hükümet olarak ne yaptınız? Bütün Adıyamanlılar bunu bekliyor. Ne yaptınız? Adıyaman’ı unutanları, siz nasıl bir muameleyle ödüllendireceksiniz?”

Konuşmaların ardından geçilen oylamada araştırma önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.