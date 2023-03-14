TOKİ zemin etüdünü depremlerden önce yapmış

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, depremlerden sonra inşaata başlanan bölgelerin zemin etüdünün önceden yapıldığını öne sürdü.

TOKİ Örenli inşaatı. (Fotoğraf: Adıyaman Belediyesi)

İktidar Kahramanmaraş depremlerinde oluşan enkazı bir yıl içinde kaldırıp yeni binaları hazır edeceği iddiasıyla inşaat çalışmaları başlattı. Ancak buna itirazlar var.

Deprembilimci Naci Görür, “Deprem bölgesinde artçı depremlerin yoğun olduğu bu zaman diliminde inşaatlarda beton dökmek son derece sakıncalıdır. Beton pirizlenme süresinde ciddi çatlak ve tahribat alabilir ve görevini göremez hale gelebilir” demişti.

Uzmanlar zemin etüdü gibi tetkikler yapılmadan aceleyle inşaata başlanmaması gerektiğini de söylüyor.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut’sa, inşaata başlanacak yerlerin zemin etütlerin önceden yapıldığını dile getirdi.

Rezerv konut alanları

Bulut, şunları söyledi:

*İnşaatlara başlayacağımız yerlerin zemin etütleri daha önce zaten yapılmıştı. Bu yerler bizim daha önce açıkladığımız sosyal konut projesi için seçilmiş yerlerdi ve zemin incelemeleri zaten tamamlanmıştı. Şimdi deprem sonrasında da daha detaylı zemin etütleri yaptırıyoruz. Bunu şimdi mikro ölçeğe çektik ve yüz metre aralıklarla zemin inceletiyoruz.

*Bizim inşaata başladığımız alanlar zaten belirlenmiş rezerv konut alanları. Kent ve ilçe merkezlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel tasarım çalışması tamamlanmadan buralarda bir inşaat yapılmayacak. Bu kentsel tasarımlar Türkiye’de kabul görmüş çok değerli hoca ve projecilerin ortak çalışması ile ortaya çıkacak ve kamuoyu bu tasarımlarla ilgili bilgilendirilecek.

TOKİ başkanı, yapılacak binaların tünel kalıp metoduyla yapılacağını ve bu yüzden de artçı sarsıntıların beton kalitesini etkilemeyeceğini de öne sürdü.