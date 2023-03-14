Gökhan Zan: İletişim Başkanlığı bana yalan söyledi

Gökhan Zan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkililerinin kendisine ihtiyacı olan her şeyi gönderme sözü verdiğini ama hiçbir adım atılmadığını dile getirdi.

Müge Uzun Zan ve Gökhan Zan. (Youtube/Halk TV)

Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda forma giymiş Hatayspor Antrenör Yardımcısı Gökhan Zan, deprem sürecinde Hatay’ın sesini duyuran isimlerden biri olmuştu.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuk olan Gökhan Zan ve Müge Uzun Zan, kentte yaşananları ve son durumu anlattı.

‘Hakkımı helal etmiyorum’

Zan, şunları söyledi:

*Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı diye bir şey var. Beni aradılar. Çağatay bey ve Ali bey diye birileri. Soy isimlerini hatırlamıyorum. “Gökhan bey yaptıklarınızı duyuyoruz, mücadele ediyorsunuz, ne ihtiyacınız varsa…” Yetkili biriyle koordine olmak zorundasınız.

*Yarım saatte gelecek kepçeyi akşam 6’dan gece 12’ye kadar zifiri karanlıkta bekledik o soğukta. Biz defnedemiyoruz, aldık enkaza geri götürdük. Enkazda bekledik sabaha kadar, tekrar geri getirdik. Kendi imkanlarımızla yaptık. Böyle bir insan, bu kadar ağır bir travma üzerinden size yalan konuşuyor. Ben hakkımı helal etmiyorum.

*Bu çok ağır bir şey. Bir gün değil, iki gün değil, bir hafta boyunca bana yalan söyledi. İstediğim şeyler gerçek çıkmadı. Kepçe istiyorum yok. Vinç geliyor dedi, yolda. Kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Rica ettim bir tane vinç lazım. Yıkım makası, biz bunu günlerce bekledik. “Yarım saat, yolda” dedi, “Şu geliyor, bu geliyor” dedi. Günler geçti.

Çadırı olmayan aileler var

*Yardımların sürdürülebilir olması gerekiyor. İnsanlar çok büyük bir dayanışma içerisinde yardımları yığdı. Bu bir yandan da tehlikeli bir durumdu. Bu yardımların doğru bir şekilde, zamana yayılarak koordineli bir şekilde dağıtılması çok önemliydi.

*Elimizde beş tane çadır var, bebeği olan var, engelli olan var, hasta olan var, en kötü kimse onun ayrımını yapmak zorunda kalıyoruz. Bu çok kötü bir şey. Benim şu anda kendim şahit olduğum en az 10-15 çadırı olmayan, kendi imkanlarıyla naylonlarla çadır yapmaya çalışan insanlar var. 37 gün geçmesine rağmen hala çadırı olmayan aileler var.