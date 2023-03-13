Seçim takvimi 18 Mart’ta başlayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.

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Türkiye, 14 Mayıs’ta seçimlere gidiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı sonrası YSK çalışmalarını başlatmış ve bazı genelgeler Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda sandığa 28 Mayıs’ta yeniden gidilecek. Ayrıca seçimlere girme yeterliliği bulunan 36 parti olduğu bildirildi.

Seçik takvimiyse 18 Mart’ta başlayacak.

YSK başkanlığında basın mensuplarına konuşan Yener, şunları söyledi: “Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28’nci dönem milletvekilli seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir.”

Takvimin işlemesiyle partiler de aday adayları kabul etmeye başlayacak ve genelgelere uymakla yükümlü olacak.