Akşam Postası / 13 Aralık 2021

Ekonomistler yanıtladı: Dolar niye çıkıyor?

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İktisatçılar, dolardaki yükselişi iktidarın politikalarına güvensizlik sonucu yerli mevduat sahiplerinin Merkez Bankası toplantısı öncesi ‘dolarlaşma’ sürecine girmesine bağlıyor.

Yeni bakanın ‘yeni ekonomi modeli’ne bakışı: Tutmazsa üzülürüm

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni model tutmazsa üzüleceğini söyledi.

TTB’den grev kararı: Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak

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Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev karar aldı. 15 Aralık Çarşamba günü aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak.

İmamoğlu: Memleketin içinden kanal geçirdiniz; para nereye aktı bilmiyoruz

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’u öven AKP’li bakanlara “Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz” dedi.

ORC anketi: Millet ittifakı, cumhur ittifakını geçti

ORC Araştırma’nın son anketine göre ‘millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçti.

Erdoğan’ın koruma ekibinin aylık maliyeti 26 milyon liraymış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibinin maliyeti ayda ortalama 26 milyon lira olarak hesaplandı.

Britanya’dan alarm: Omicron olağanüstü hızla yayılıyor

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Britanya, Omicron’un ‘olağanüstü bir hızla‘ yayıldığını, şimdiden Londra’daki vakaların yüzde 40’ından yeni varyanttan kaynaklandığını duyurdu.

Bir ayda ikinci maden faciası: Ayvalık’ta atık dağı çöktü, dereye ağır metal doldu

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Giresun Şebinkarahisar’da Nesko Maden’in bakır, kurşun, çinko madenindeki atık havuzunun çöküp binlerce ton zehirli çamurun Kılıçkaya Barajı ve Kelkit Irmağı’na karışmasının ardından, başka bir madende daha atık depolama alanı çöktü. Bu bir ay içinde ikinci maden faciası olarak kayıtlara geçti.

Sokak söyleşilerine de tahammül yok: Üç isme ev hapsi

Sokak söyleşileriyle tanınan ve hafta sonu eş zamanlı olarak şafak baskınıyla gözaltına alınan yayıncılara ev hapsi cezası verildi.

Daha 13’ünde: Bu yaşta siyaset düşünüyorsam bu ülkede hiçbir şey yokturhttps://t.co/vEK9nDqQ6A pic.twitter.com/nuhUdUgUBU — Diken (@DikenComTr) December 13, 2021

Zam öncesi yeni pasaporta hücum

Yeni yılda pasaport ücretlerine yüzde 36’lık zam gelecek olması randevuları tüketti.

Market sahibinin gözünden kriz: Sattığımız fiyattan ürün alamıyoruzhttps://t.co/fc4usWYTn0 pic.twitter.com/wNzyvV5ViN — Diken (@DikenComTr) December 13, 2021

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde hata: Tekrarlanacak

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.

Trabzonlu fırıncı isyan etti: Unun kilosu 11 lira, ekmeğin kilosu 10 lira. Sesimizi duyurmak için intihar etmemiz mi lazım?https://t.co/ajnUB9XoYz pic.twitter.com/gTvWHlbs45 — Diken (@DikenComTr) December 13, 2021

Sanayi üretiminde sürpriz artış

Türkiye’nin sanayi üretimi ekimde yıllık yüzde 8,5, aylık yüzde 0,6 artış kaydetti.

HDP’nin İstanbul kongresindeki slogan ve marşlar nedeniyle soruşturma

İstanbul başsavcılığı, HDP İstanbul İl Örgütü 4’üncü Olağan Kongresi’nde ‘PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Kuraklık, Keban Barajı’nın suları altında kalan Hastek Kalesi’nin tüm katlarını ortaya çıkardı

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Keban Barajı’nın 1974’te su tutmaya başlamasıyla su altında kalan tarihi Hastek Kalesi’nin üç katı kuraklık nedeniyle sular çekilince bu yıl açığa çıktı.