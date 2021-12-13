Akşam Postası / 13 Aralık 2021

Ekonomistler yanıtladı: Dolar niye çıkıyor?
İktisatçılar, dolardaki yükselişi iktidarın politikalarına güvensizlik sonucu yerli mevduat sahiplerinin Merkez Bankası toplantısı öncesi ‘dolarlaşma’ sürecine girmesine bağlıyor.
Müdahaleye rağmen dolar 14’ün üstünde
Bloomberg anketine katılanlar: Türkiye için zaman daralıyor
Yabancı analistler de bezdi: UBS, TL’yle ilgili rapor yazmayacak
Merkez Bankası’ndan döviz kuruna dördüncü müdahale
Deutsche Bank: Türkiye’de resmi enflasyon yüzde 35’leri görebilir
Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı: Enflasyonda üç haneyi görmek işten değil
Fitch, Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notunu negatife çevirdi
Erdoğan, MB başkanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşecek
Bulgaristan’dan alışveriş çılgınlığında Edirne otelleri doldu: Ne bulduysak aldık, bize ucuz
Yeni bakanın ‘yeni ekonomi modeli’ne bakışı: Tutmazsa üzülürüm
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni model tutmazsa üzüleceğini söyledi.
Nebati güvence vermiş: Sermaye kontrolleri söz konusu değil
TTB’den grev kararı: Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev karar aldı. 15 Aralık Çarşamba günü aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak.
İmamoğlu: Memleketin içinden kanal geçirdiniz; para nereye aktı bilmiyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’u öven AKP’li bakanlara “Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz” dedi.
ORC anketi: Millet ittifakı, cumhur ittifakını geçti
ORC Araştırma’nın son anketine göre ‘millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçti.
Erdoğan’ın koruma ekibinin aylık maliyeti 26 milyon liraymış
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibinin maliyeti ayda ortalama 26 milyon lira olarak hesaplandı.
Britanya’dan alarm: Omicron olağanüstü hızla yayılıyor
Britanya, Omicron’un ‘olağanüstü bir hızla‘ yayıldığını, şimdiden Londra’daki vakaların yüzde 40’ından yeni varyanttan kaynaklandığını duyurdu.
İsrail araştırdı: Üç doz BioNTech, Omicron’a karşı büyük ölçüde koruma sağlıyor
Bir ayda ikinci maden faciası: Ayvalık’ta atık dağı çöktü, dereye ağır metal doldu
Giresun Şebinkarahisar’da Nesko Maden’in bakır, kurşun, çinko madenindeki atık havuzunun çöküp binlerce ton zehirli çamurun Kılıçkaya Barajı ve Kelkit Irmağı’na karışmasının ardından, başka bir madende daha atık depolama alanı çöktü. Bu bir ay içinde ikinci maden faciası olarak kayıtlara geçti.
Sokak söyleşilerine de tahammül yok: Üç isme ev hapsi
Sokak söyleşileriyle tanınan ve hafta sonu eş zamanlı olarak şafak baskınıyla gözaltına alınan yayıncılara ev hapsi cezası verildi.
Zam öncesi yeni pasaporta hücum
Yeni yılda pasaport ücretlerine yüzde 36’lık zam gelecek olması randevuları tüketti.
Şampiyonlar Ligi kura çekiminde hata: Tekrarlanacak
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.
Sanayi üretiminde sürpriz artış
Türkiye’nin sanayi üretimi ekimde yıllık yüzde 8,5, aylık yüzde 0,6 artış kaydetti.
HDP’nin İstanbul kongresindeki slogan ve marşlar nedeniyle soruşturma
İstanbul başsavcılığı, HDP İstanbul İl Örgütü 4’üncü Olağan Kongresi’nde ‘PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Kuraklık, Keban Barajı’nın suları altında kalan Hastek Kalesi’nin tüm katlarını ortaya çıkardı
Elazığ’ın Ağın ilçesinde Keban Barajı’nın 1974’te su tutmaya başlamasıyla su altında kalan tarihi Hastek Kalesi’nin üç katı kuraklık nedeniyle sular çekilince bu yıl açığa çıktı.