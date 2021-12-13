Gözaltına alınan Youtuber: Sebebi Mücahit Birinci paylaşımları

Sokak söyleşileriyle tanınan ve hafta sonu eş zamanlı olarak şafak baskınıyla gözaltına alınan yayıncılardan ‘Sade Vatandaş’ isimli Youtube kanalının sahibi Mehmet Koyuncu, gözaltına alınma sebebinin AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Birinci’yle ilgili paylaşımları olduğunu söyledi.

Görsel: Youtube

Birinci, kendisine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli mesajlar nedeniyle gündem olmuştu.

Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy, İlave TV’den Arif Kocabıyık ve Turan Kural, ‘Sade vatandaş’tan Koyuncu, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmış; ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmışlardı.

‘Yaptığımız iş cezalandırılıyor’

ANKA’dan Tuğçe Biçer’e konuşan Koyuncu, süreçle ilgili şunları anlattı: “Mücahit Bey’in, ‘Bunlar örgütlü, Antalya’da ofiste buluşuyorlar gibi’ söylemleri var. Bir örgüt bağı kurmak istiyor kendisi. Bizler sokakta tanışmış gazetecileriz. Bizim dışımızda isimler var, Cemal Enginyurt da isimlerden birisi. Onlar için süreç başlamış değil, ilk önce bizim üzerimizden süreç başladı. Ortadaki karar, hukuki anlamda mantığı olan bir karar değil. Çünkü kişinin gizliliğiyle ilgili yapılmış bir soruşturmanın şafak operasyonu ile yapılmış olması görülmüş bir şey değil.

Mücahit Birinci, bu görsellerin kendisine ait olmadığını iddia etti, daha sonrasında ise ‘Bu görseller bana ait ama bunları kim yayınladı’ diyerek aslında bu durumu doğruluyor. Biz zaten gazeteci olarak, sosyal medyada yayılmış bir şeyi, özellikle de topluma ahlak dersleri veren, din tüccarlığı yaparak insanlara din satmayı marifet edinmiş bir yöneticiye, yaptığı yanlışı gözler önüne seriyoruz. Topluma mal olmuş bir kişinin, topluma ahlak dersi verirken kendi yaptığı ahlaksızlığı ortaya çıkartıyoruz.

Bu bir gazetecilik faaliyetidir. Gazetecilik faaliyetine şafak baskını yapıp yargılayabiliyorlar. Sokak röportajıyla ilgili bir durumdan yargılanmıyoruz, ancak yargılanmamızın sonucu sokak röportajlarımızı etkiliyor. Ev hapsi sokak röportajlarımızı etkiliyor, ancak biz zaten işimizi sosyal medyadan yapıyoruz. Bizi eve de kapatsan, bizi suçladığın konuda bir problemin varsa bunu evden de yapabiliriz. Burada yaptığımız iş cezalandırılıyor.”