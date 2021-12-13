Sokak söyleşilerine de tahammül yok: Üç isme ev hapsi

Sokak söyleşileriyle tanınan ve hafta sonu eş zamanlı olarak şafak baskınıyla gözaltına alınan yayıncılara ev hapsi cezası verildi.

Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy, İlave TV’den Arif Kocabıyık ve Turan Kural, ‘Sade vatandaş’ Mehmet Koyuncu, dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan yayıncıların avukatı Ömer Furkan Dağ, şu bilgileri verdi: “Savcılık; Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural için ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi.”

Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verildi. — Ömer Furkan DAĞ (@omerfurkandag) December 13, 2021

Dağ, daha sonra serbest bırakılan yayıncıların fotoğrafını da paylaştı.