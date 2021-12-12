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Yaramazlara biraz batar!

Sokak söyleşileri yapanlara şafak baskını

Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy şafak baskınıyla gözaltına alındı. İlave TV’den Arif Kocabıyık ve Turan Kural, ‘Sade vatandaş’ Mehmet Koyuncu da gözaltına alınanlar arasında.

Aksoy, bu ayın başında tutuklanmış avukatının itirazı üzerine altı gün sonra serbest bırakılmıştı. ‘Kendine muhabir’ hesabından Köksoy’un eşinin yaptığı paylaşımda sabah yedide gelen polislerin bütün iletişim araçlarına el koyduğu söylendi.


‘Sade vatandaş’ ismiyle YouTube’da röportajlar yayınlayan Mehmet Koyuncu da polislerin şafak baskınıyla evine geldiğini duyurdu.

YouTube’daki ‘İlave TV’ kanalındaki sokak söyleşileriyle tanınan Arif Kocabıyık ve editör Turan Kural da gözaltına alınanlar arasında.

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