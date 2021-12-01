Sokak röportajı yapan ‘Kendine Muhabir’ tutuklandı

Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy tutuklandı.

Görsel: Youtube

Köksoy, yayınladığı bir video yüzünden gözaltına alındığını Twitter hesabı üzerinden duyurarak şunları kaydetti: “Az önce savcı karşısına çıktım ve tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevketti.”

Yayınladığım bir röportajdan dolayı dün geceyi nezarette geçirdim. Az önce savcı karşısına çıktım ve tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevketti. Röportajı veren şahıs tutuklanmış. — Kendine Muhabir (@KendineMuhabir) December 1, 2021

Köksoy ayrıca kendisine röportaj veren ve bir kişinin de gözaltına alınarak tutuklandığını söyledi.

Daha sonra Köksoy’un avukatı Ömer Furkan Dağ, müvekkilinin tutuklandığını şu ifadelerle duyurdu: “Müvekkil @KendineMuhabir yapmış olduğu bir röportaj nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Hukuki haklarımızı elbette kullanacağız, ancak bilinmelidir ki; bu karar hukuki değil, siyasidir!”

Müvekkil @KendineMuhabir yapmış olduğu bir röportaj nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Hukuki haklarımızı elbette kullanacağız, ancak bilinmelidir ki; bu karar hukuki değil, siyasidir! — Ömer Furkan DAĞ (@omerfurkandag) December 1, 2021

Her iki kişinin hangi suçlamayla tutuklandığı konusunda bilgi alınamadı.