Sokak röportajı yapan ‘Kendine Muhabir’ tutuklandı

Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy tutuklandı.
Köksoy, yayınladığı bir video yüzünden gözaltına alındığını Twitter hesabı üzerinden duyurarak şunları kaydetti: “Az önce savcı karşısına çıktım ve tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevketti.”
Köksoy ayrıca kendisine röportaj veren ve bir kişinin de gözaltına alınarak tutuklandığını söyledi.
Daha sonra Köksoy’un avukatı Ömer Furkan Dağ, müvekkilinin tutuklandığını şu ifadelerle duyurdu: “Müvekkil @KendineMuhabir yapmış olduğu bir röportaj nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Hukuki haklarımızı elbette kullanacağız, ancak bilinmelidir ki; bu karar hukuki değil, siyasidir!”
Her iki kişinin hangi suçlamayla tutuklandığı konusunda bilgi alınamadı.