Zam öncesi yeni pasaporta hücum

Yeni yılda pasaport ücretlerine yüzde 36’lık zam gelecek olması randevuları tüketti.

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Sözcü’den Habip Atam’ın haberine göre yoğunluğun, yeni yılda pasaport harçlarına yapılabilecek yüzde 36’lık zamdan kaynaklandığı öne sürülüyor.

Haberde İstanbul’da 39 ilçede nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinde randevu yoğunluğunun yüzde 100’e ulaştığı belirtiliyor.

Son anda bir indirime gidilmemesi halinde, yeni yılda bir yıllık pasaport harcının 332 liradan 452 liraya, 3 yıllık pasaport harcının 770 liradan 1048 liraya çıkması bekleniyor.

En çok tercih edilen 4-10 yıllık pasaportun bedeli ise 470 liralık zamla 1008 TL’den 1478 liraya yükselecek.