Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36,2 zam

Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi.

Buna göre yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düşürmezse yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harçlar yüzde 36,2 oranında artacak.

2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,37 olarak belirlenmişti.

Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2021 tarihli sayısında duyurulan oran 2002 yılından bu yana yapılan en yüksek rakam olarak dikkat çekti. Tebliğde, söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Erdoğan’ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.

Yeniden değerleme oranı nedir?

Türkiye’de vergi sisteminde önemli bir yeri olan ‘yeniden değerleme oranı‘, bazı vergi artışları, maktu harçlar, damga vergisi, trafik para cezaları, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri ile emlak vergisi gibi pek çok vergisel unsurun belirlenmesinde temel oran olarak kullanılıyor. Ayrıca, kamu ve özel kesimdeki bazı sözleşmelerde uygulanacak bedel, kira, ödeme ile ilgili artış oranı olarak da yeniden değerleme oranı referans olarak alınıyor.