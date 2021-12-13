Bulgaristan’dan alışveriş çılgınlığında Edirne otelleri doldu: Ne bulduysak aldık, bize ucuz

Bulgaristan’dan Edirne’ye ucuz alışveriş için gelen turistler otellerde yıl sonuna kadar boş yer bırakmadı.

Türkiye’de döviz kurları nedeniyle komşu Bulgaristan’dan Edirne’ye alışveriş dalgası yılbaşı öncesi artarak devam ediyor.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta kentteki otellerde toplam 2 bin 500 yatak bulunduğunu belirterek tamamının Bulgaristan’dan gelen turistler tarafından rezerve edildiğini anlattı.

Otel işletmecisi Mustafa Altunhan kendi otellerinin ve diğer işletmelerin yılbaşına kadar dolu olduğunu ifade ederek “Çılgınca alışveriş yaparak bagajlarını dolduruyorlar” dedi

Bulgaristan’dan yılbaşı alışverişi için düzenlenen turla Edirne’ye geldiğini ve buradan yaptığı alışverişle yılbaşını geçireceklerini anlatan Belgin Ahmetova “Ne bulduysak onu aldık. Bize ucuz geliyor” diyerek alışveriş çılgınlığını özetledi.

Fiyat uygun olduğu için her şey satın aldıklarını belirten Kadir Kalinova da “Bugün 10 bin liralık alışveriş yapacağız. Yılbaşı alışverişi için tekrar geleceğiz” dedi.

Kendi aracıyla alışverişe gelen Nazlı Ahmetova 2 bin avro bozdurduğunu, yılbaşı ihtiyaçlarını için hepsini harcayacağını anlattı.