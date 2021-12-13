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Yaramazlara biraz batar!

HDP’nin İstanbul kongresindeki slogan ve marşlar nedeniyle soruşturma

İstanbul başsavcılığı, HDP İstanbul İl Örgütü 4’üncü Olağan Kongresi’nde ‘PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Twitter

AA’nın haberine göre savcılık, Dün Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen kongrede, ‘örgütsel sloganlar atıldığı ve marşlar söylendiğinin’ belirlenmesi üzerine harekete geçti.


Başsavcılığın terör ve örgütlü suçlar bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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