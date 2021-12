İmamoğlu: Memleketin içinden kanal geçirdiniz; para nereye aktı bilmiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’u öven AKP’li bakanlara “Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu, belediye iştiraki KİPTAŞ’ın hayata geçirdiği sosyal konutların temelini attı. İBB başkanı, buradaki konuşmasında, bütçe görüşmeleri sırasında bakanların İBB yönetimini hedef alan açıklamalarını eleştirdi.

İmamoğlu’nun konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Ankara’daki bakanların mevzusu hep İstanbul. Çünkü İstanbul’da yaşıyor sevgili bakanlar herhalde. Bütçe konuşmalarının herhalde yüzde 50’si, 60’ı İstanbul.

* Bu İstanbul ne kadar ağır geldi bu arkadaşlara ya. Yani ne kadar üzüldüler. Çok daha üzülecekler.

‘İstanbul’u kendilerine mülk edinmişler’

* Çünkü 16 milyon mutlu oluyor burada. 16 milyonun mutluluğu değil mesele, anlıyoruz ki bunlar kendilerine burayı mülk edinmişler. Mülk edilmişlik üzerinden bir kavga içerisindeler.

* Bürokrasi boyunca eli titreyerek hiçbir ilçenin siyasi ilçe başkanından onay almadan imza atamayan ve şimdi bakan olmuş isim (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu) ‘İstanbul’u birilerine bırakamayız’ diyor. Yahu zaten bu millet İstanbul’u birilerine bırakmadı. Yolladı sizi. Kovdu sizi kovdu. Anlayın bunu yani.

‘Devletin bakanı belediyeyle yarışıyor’

* Koca devletimizin bakanı belediyeyle yarışıyor. ‘Şu metroyu ben yapıyorum, bu metroyu ben yapıyorum.’ Ya yapacaksın tabii, devletin bakanısın, Allah’ın adamı ya. Yapacaksın tabii yani. ‘Gayrettepe’den havalimanına metro yapıyorum. Bilmem nereden bilmem nereye metro yapıyorum.’

* Yapacaksın tabii. Ayıptır, belediyeyle devletin bakanı yarışır mı? Şaşkın bunlar şaşkın. Vallahi şaşkın. Yahu memleketin derdine bak. Bir dolar olmuş 15 lira. Daha dört beş sene önce 3 liraydı, 15 lira.

‘Avrupalı doya doya tatil yapıyor; vatandaş otobüs bileti bile alamıyor’

* Cebine 100 lirasını yani 100 avro koyan bir Avrupalı, İstanbul’da bir hafta doya doya tatil yapabiliyor. 100 avro nedir biliyor musunuz? Avrupa’da herhangi bir ülkede asgari ücretin yirmide biridir. Yirmide biri yani.

* Bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Benim vatandaşım da cebine 130 lira koysa vazgeçtik Almanya’dan, Antalya’da bir hafta tatil yapsın ya. Ya yola çıkamaz, otobüs bileti alamaz. Doğru mu? Ayıptır ya.

* 130 lirayla yola çıkamaz hale getirdin vatandaşı. 100 avroya memleketin her ürününü, her malını, her alın terini, vatandaşın alın terini, emeğini en ucuza satılan ülke haline getirdin. Kalkıp oradan bize laf yetiştiriyorsun işine bak, işine bak.

‘Bir kişiyi mutlu etmek için…’

* Her bakan İstanbul hakkında görüşecek, buraya bir apolet takacak. Kime karşı, bir kişiye karşı, bir kişi için. Bir kişiyi mutlu etmek için buraya apolet takacak. ‘Bak efendim nasıl konuşayım İstanbul hakkında? Belediye başkanıyla ilgili bir konuştum mu? Nasıl laf ettim ama?’ Bir apolet de buraya.

* Yahu istediğiniz kadar apolet takın. Biz, milletimizden apolet alıyoruz milletimizden. Biz milletimizden alıyoruz. Ama Allah şahit, bak Allah şahit, bu memleketin ekonomisi iyi olsa da ben sizi doya doya alkışlasam.

* Ama içim yanıyor benim. Benim insanımın fukaralığı benim içimi yakıyor. Ona rağmen burada temel atıyoruz. Ona rağmen sosyal konut üretiyoruz. Ona rağmen 10 tane metroyu, yapamadığınız, hepsinin kapısına kilit vurduğunuz 10 tane metroyu yapmaya çalışıyoruz.

* Kasım ayında bütçe yaptık, şu anda bütçe yapma zorunluluğumuz var biliyor musun? Yeni baştan, yeni baştan bütçe yapma zorunluluğumuz var.

‘Hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın’

* Kanal İstanbul’dan bahsediyorlar ya çıldıracağım Allah’ım. Allah’ım çıldıracağım yani. Kanal İstanbul’dan bahsediyorlar. Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz.

* Neymiş, büyük gemileri geçirecekmiş. Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın. Büyük gemiyi İstanbul Boğazı’ndan geçiremezmiş de Kanal’dan geçirecekmiş.

Ekrem İmamoğlu: Memleketin içinden bir kanal geçirdiniz, paranın nereye aktığını bilmiyoruz. pic.twitter.com/n6MUaPSEjG — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) December 13, 2021

‘Cumhurbaşkanı yerine ekonomiyi mahçup etmeyin’

* Ayıptır, dolar 15 lira. Ekonomiye bakan insanın sözlerini okumaya çalışıyorum, okuyamıyorum yani. ‘Sayın cumhurbaşkanını kırmayacaklarmış’ veya ‘sayın cumhurbaşkanını bu konuda mahcup etmeyecekmiş.’

* Ekonomiyi mahcup etmeyin, ekonomiyi. Milletim aç, millete mahcup olmayın. Milletin parasını düşünün, yapmayın. Allah aşkına. Herkes işini yapsın. Bu millet zor durumda, herkes işine baksın.

‘Sokakta dolaşan insanı terörist ilan ediyorsun’

* Efendim, ’45 bin eleman aldı’ dediler bizim için. Sonra 33 bine indi. Büyükşehir Belediyesi’nde, Büyükşehir’de her ay konuşmayı kendine marifet bulan bir kısım muhalefet, İstanbul’un muhalefeti olan AK Parti grubu adına konuşanlar, ‘45 bin eleman aldı’ dediler.

* Aradan 20 gün geçmedi, bakan, ‘33 bin aldı’ dedi. 12 bin kişiyi, kendileri yalanı tescilledi. Biz de diyoruz ki ‘20 bin 900 eleman aldık’ bizde rakamı var. Bizde veriyoruz zaten yayınlıyoruz da bunu şeffaf. Şimdi orada üç beş isim üzerinden yok efendim terörist, yok bu yok şu.

* Nasıl gündem değiştiriyorlar ama? Dolar 15 lira ya. Oraya bakma, buraya bak. Neymiş, terörist. Sokakta dolaşan bir insanı terörist ilan ediyorsun ya. Ya bu kamu kurumunun eleman alma prensipleri vardır. Bizim 86 bin çalışanımız var.

* Bulmuşlar 5-10 tane isim, çevirip çevirip duruyorlar. Bir kısım gazeteci müsveddesi de buna ön ayak olup buradan gündem yaratma çabasındalar koca koca kurumlarda.

‘Ben de ekonomi okudum ama birileri gibi ‘profesörüm’ demiyorum’

* 127 liraya 2020’nin aralığında aldığımız un için geçen hafta verilen fiyat 325 lira. Belki bugünkü kur artışından dolayı onu da veremeyecek. Peki üç katına doğru giden un fiyatından sonra bu millet ekmeği kaça alacak? Efendim yüzde 30, yüzde 40 asgari ücreti artırmak vesaire, ipin ucu koptu.

* Bakın ekonomi, ben de ekonomi okudum ama birileri gibi ‘Ekonomi profesörüyüm” demiyorum yani. Bilenlere danışıyorum ben. Yani ‘Ben bilirim’ demiyorum, diyemem. Zaten haddime değil. İpin ucu koptu gitti. Bir an önce toparlanmamız lazım milletimiz için.

* Allah bu memleketi de bu milleti cahil yöneticilerden korusun. Allah bu milleti, cahil yöneticilere emir kulu olmuş yöneticilerden de korusun. Ne derse ‘Evet’ diyen, ne derse ‘Emredersiniz’ diyen akıldan da Allah korusun.