Borsa İstanbul’dan kapanış rekoru

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,24 kazançla 2.101,51 puandan tamamladı. Bu aynı zamanda tüm zamanların en yüksek kapanışı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 46 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,04 ve holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,10 ile metal, ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksinde gün içinde görülen en yüksek seviye rekoru ise 2.115,89 puan.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Dolar bazında işler farklı

Borsa İstanbul’da 1500 puan aşılırken endeks dolar bazında 209 seviyesinde iken, geçen hafta 2 bin puanın aşıldığı işlem gününde bu seviye 146 dolara kadar gerilemişti. 2.100 puanlı seviyelerdeki rakam ise 152 dolar.

Sene başında 7,30’lu seviyelerde bulunan dolar kuru, Merkez Bankası’nın bugün yaklaşık 1 milyar dolarlık satış yönündeki müdahalesinden önce 14,75’e kadar ulaşmıştı.