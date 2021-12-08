Borsa İstanbul 2 bin puanın üstünü gördü: Dolar bazında işler biraz farklı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 2 bin puanı aşarak tarihi zirvesini bir kez daha güncelledi. Dolar bazlı bakıldığında ise 2 bin puanın aşıldığı işlem günü, 1500 puanın aşıldığı güne göre bir hayli geride.

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BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 16,11 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1997,15 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Kısa süre sonra 2 bin puanı da aşan BIST 100’de kazanç yüzde 1,10’un üstüne çıktı.

BIST 100 dün, önceki kapanışa göre yüzde 2,78 değer kazanarak kapanış rekorunu da 1981 puana taşımıştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2000 ve 2040 seviyelerinin direnç, 1920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Dolar bazında düşük seviyeler

BIST 100 endeksine dolar bazında bakıldığında ise endeksteki düşük seviyelerin devam ettiği görülüyor.

BIST 100, Temmuz 2007’de endeksten iki sıfır atılmadığı halinde 50 bin puanı aşarken dolar bazında 386 dolardı, 100 bin puanı aştığında ise 280 dolara düşmüştü.

Sıfır atıldıktan sonra 1500 puanı aşan endeks dolar bazında 209 seviyesinde kaydedilirken, 2 bin puanın aşıldığı işlem gününde bu seviye 146 dolara kadar geriledi.