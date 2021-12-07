Borsa İstanbul’dan rekor kapanış

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında kırdığı 1954 puanlık rekorun ardından kapanışı da 1.981 puanlık tarihi zirve ile yaptı.

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Kurdaki çıkışla dolar bazlı olarak ciddi erime yaşayan Borsa İstanbul’da endeks rekorları bugün de devam etti.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,78 kazançla 1.981,04 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 42,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 4,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5.79 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile orman, kağıt, basım oldu.

Kapanışla birlikte TL de dolar karşısında yüzde 2’ye yakın kazanımla 13,55’e kadar çekildi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Türk Lirası, Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda, yüksek enflasyona rağmen eylül ayından bu yana yaptığı 400 baz puanlık faiz indirimle yüzde 40’a yakın değer kaybetmişti. Ekonomist ve bankacıların iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirimleriyle birlikte dolar kuru 8,30’dan 13,95’e kadar gelmişti. Geçen hafta Merkez Bankası’nın yaptığı iki piyasa müdahalesi ise ancak mevcut seviyelerin korunmasına yetmişti.