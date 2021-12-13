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Yaramazlara biraz batar!

Fitch, Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notunu negatife çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin ülke kredi notu görünümünü ‘negatif‘e indirmesinin ardından Türkiye Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notu görünümünü de negatif yaptı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fitch, makroekonomik, finansal istikrar ve dış finansmana yönelik risklerin devletin Türkiye’nin bankacılık sistemine müdahale etmesi olasılığını artırdığını açıkladı.


Koşulların gerektirdiğinden daha erken faiz indirimi yapılması, TL’deki keskin değer kaybı ve enflasyon artışı nedeniyle ay başında Türkiye’nin kredi notunu teyit eden Fitch, ‘durağan‘ olan kredi notu görünümünü ise ‘negatif’e çevirmişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de Türkiye’nin kredi notunu ‘B2‘ olarak teyit etmiş, not görünümünü ise ‘negatif‘ olarak bırakmıştı. Not görünümünün negatifte kalmasına ‘öngörülemeyen politikalar’ gerekçe gösterilmişti.

Gerekçe faiz indirimi: Fitch, Türkiye’nin not görünümünü negatife çevirdi

Moody’s Türkiye’yi negatifte tuttu: Gerekçe ‘öngörülemeyen politikalar’

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