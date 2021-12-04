Moody’s Türkiye’yi negatifte tuttu: Gerekçe ‘öngörülemeyen politikalar’

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ‘B2‘ olarak teyit etti, not görünümünü ise ‘negatif‘ olarak bıraktı.

Not görünümünün negatifte kalmasına ‘öngörülemeyen politikalar’ gerekçe gösterildi.

Moody’s ayrıca Türkiye’de enflasyonun daha da yükseleceğini ve alım gücü kaybının artacağının da altını çizdi: “Mevcut ekonomi politikası, önümüzdeki aylarda daha yüksek enflasyona yol açacak, hane halkının satın alma gücünü aşındıracak ve düşük faiz oranlarına rağmen büyümede keskin bir yavaşlama olasılığını artıracaktır.”

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit ederken, ‘durağan’ olan not görünümünü ‘negatif’ olarak değiştirmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün resmi enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıkladı. Bu rakam aynı zamanda son üç yılın zirvesi. Bağımsız araştırma kurumları ise bu enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesapladı.