Diken

Yaramazlara biraz batar!

Moody’s Türkiye’yi negatifte tuttu: Gerekçe ‘öngörülemeyen politikalar’

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ‘B2‘ olarak teyit etti, not görünümünü ise ‘negatif‘ olarak bıraktı.

Not görünümünün negatifte kalmasına ‘öngörülemeyen politikalar’ gerekçe gösterildi.


Moody’s ayrıca Türkiye’de enflasyonun daha da yükseleceğini ve alım gücü kaybının artacağının da altını çizdi: “Mevcut ekonomi politikası, önümüzdeki aylarda daha yüksek enflasyona yol açacak, hane halkının satın alma gücünü aşındıracak ve düşük faiz oranlarına rağmen büyümede keskin bir yavaşlama olasılığını artıracaktır.”

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ olarak teyit ederken, ‘durağan’ olan not görünümünü ‘negatif’ olarak değiştirmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün resmi enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıkladı. Bu rakam aynı zamanda son üç yılın zirvesi. Bağımsız araştırma kurumları ise bu enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesapladı. 

Gerekçe faiz indirimi: Fitch, Türkiye’nin not görünümünü negatife çevirdi

OECD Türkiye’nin büyüme tahminini değiştirdi

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü

Bloomberg’den büyüme yorumu: Türkiye emsallerini geçerken halk fakirleşiyor

Goldman Sachs, Türkiye’nin büyüme tahminini revize etti

Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon beklentisini yükseltti

SON HABERLER

İmkansız

Gelişmiş ülkelerde neredeyse her konuda rastlanan kurallar, yönetmelikler Türkiye’de imkansız…

İki asırda biriken, sandık ve gitmek üzerine…

Toprağımızın tarihini küçümseyip bunca kazanımı görmezden gelerek ‘seçim olmaz’ diyerek yurttaşın sandıktan-ülkeden-demokrasiden umudunu kesmesine yol açmak ne denli sakıncalıysa, ‘her zaman oldu yine olur’ rahatlığı ve özgüveniyle hareket etmek de o denli sakıncalı.