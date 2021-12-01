OECD Türkiye’nin büyüme tahminini değiştirdi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminini yüzde 8,4’ten yüzde 9’a çıkardı.

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OECD, ‘Kasım Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu‘nda küresel ekonomi için enflasyon artışının daha uzun sürmesini öngördü.

OECD’nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme beklentilerine yer verilen raporda, eylülde 2021 için yüzde 5,7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6’ya indirildi. Büyüme tahmini 2022 için yüzde 4,5’te sabit tutulurken, 2023 için ise yüzde 3,2 olarak açıklandı.

Eylülde bu yıl için yüzde 8,4 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini ise bugün yayımlanan raporda yüzde 9 oldu.

Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,1’den yüzde 3,3’e çıkarıldı. 2023 yılı için ise yüzde 3,9 büyüme tahmini yapıldı.