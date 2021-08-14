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Yaramazlara biraz batar!

Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon beklentisini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘ ve not görünümünü ‘durağan’ olarak korudu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kuruluşun ülkeler için belirlediği en düşük seviye olan bu not ‘yatırım yapılabilir’ seviyesinin altında bulunuyor.


Fitch açıklamasında, Türkiye’de politika belirsizliğinin yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 yıl sonunda mevcut yüzde 18,95’ten yüzde 16,9’a gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Ortalama yıllık enflasyonun gelecek yıl için yüzde 14,6 ve 2023 için yüzde 11,8 olarak tahmin edildiği ifade edildi.

Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin özellikle yılın birinci çeyreğinde güçlü performansın ardından yüksek devir etkisi ve ekonomik faaliyette devam eden direnç nedeniyle yüzde 6,3’ten yüzde 7,9’a yükseltildiği bildirildi.

Fitch mayıs raporunda enflasyon ve büyüme beklentisini sırasıyla yüzde 15,5 ve yüzde 6,3, mart raporundaysa aynı beklentileri yüzde 11,5 ve yüzde 6,7 olarak belirlemişti.

Bu yılın ikinci yarısında iç talep yavaşlamasının güçlü ihracat ve turizm sektöründeki toparlanma ile dengeleneceğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2022’de ise yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada cari açığın daraldığı belirtilerek bu yılın ikinci yarısında turizm gelirlerindeki iyileşmeyle cari açığın 2021’de gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3’üne gerileyeceği kaydedildi.

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