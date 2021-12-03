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Yaramazlara biraz batar!

Gerekçe faiz indirimi: Fitch, Türkiye’nin not görünümünü negatife çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu BB- olarak teyit ederken, ‘durağan’ olan not görünümünü ‘negatif’ olarak değiştirdi.

Fitch, görünüm değişikliğinin ‘koşulların gerektirdiğinden erken faiz indirimi ile faiz indiriminin devam etme olasılığı’, 2023 seçimleri öncesinde ekonomiyi destekleyici ek harcamaların yapılması ihtimali ve bunların ‘TL’de yarattığı keskin değer kaybı… ile enflasyonda artıştan’ kaynaklandığını belirtti.


Daha önce açıkladığı yıllık değerlendirme takvimi dışında bir tarihte kredi notu değerlendirmesi yayınlayan Fitch, yıl sonunda enflasyonun yüzde 25’e yükselmesini beklediğini belirtti.

Fitch, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisiniyse yüzde 9,2’den yüzde 10,5’e çıkardı.

Fitch, eylül ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 3,5’ten yüzde 3,6’ya yükseltildiği kaydedildi.

Türkiye ekonomisindeki büyümenin, emsallerine göre güçlü olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak ülkede kişi başına düşen milli gelirin dolar bazında 2013’ten bu yana düşüş eğiliminde olduğu ifade edildi.

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