Yabancı analistler de bezdi: UBS, TL’yle ilgili rapor yazmayacak

İsviçre merkezli UBS bankası, bundan sonra Türk Lirası’yla ilgili rapor yayınlamayacağını belirterek yatırımcılardan son tavsiye raporunu dikkate almamasını istedi.

Türkiye’de ekonomi yönetimi piyasadaki belirsizliği körüklüyor. ”Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” şiarını her fırsatta tekrar eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen iki buçuk yılda çoğunlukla faiz politikalarındaki görüş ayrılığını neden göstererek üç Merkez Bankası (MB) başkanını görevden almıştı.

MB Erdoğan’ın isteği doğrultusunda faiz indirimlerine devam ediyor. MB’nin bu hafta yapacağı toplantıda da faizi düşürmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle birlikte “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Erdoğan’ın her konuşması sonrası döviz kurunda hareketlenmeler görülüyor.

Belirsizlikler, yabancı yatırımcı ve analistleri de ‘bezdirdi.’

Bloomberg HT’nin haberine göre UBS analisti Tilmann Kolb, bundan sonra TL’ye ilgili rapor yayınlamayacaklarını ve son tavsiye raporunun dikkate alınmamasını belirten bir müşteri notu servis etti.

Kolb en son kasım sonunda bir rapor yayınlayarak TL’deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu nedenle daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtmişti.

“Mevcut tahminlerimiz politika yapıcıların para birimindeki değer kaybına tepki vereceği varsayımına dayalı. Buna karşın mevcut politikaya bağlılığı devam ettirebilir. Bu da daha fazla değer kaybına neden olabilir” diyen Kolb, Dolar/TL’nin 2022 ilk çeyreğinde 10,2’ye 2022 yıl sonunda ise 10,8’e ulaşmasını beklediklerini belirtmişti.

UBS, 5 Ekim’de de MB beklentisiyle ilgili bir rapor yayınlamış ve MB’nin 2021 sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha giderek faizleri yüzde 17,50’ye çekmesini beklediklerini belirtmişti.

Ancak bu tahminlerin hiçbirisi tutmadı.