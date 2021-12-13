Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı: Enflasyonda üç haneyi görmek işten değil

Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı Semih Tümen, gelecek dönemde enflasyonda üç hanenin görülebileceğini söyledi.

Tümen, son iki buçuk yılda faiz indirimi anlaşmazlığı nedeniyle üç Merkez Bankası başkanı değişikliği yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ekim ayında görevden alınmıştı. Karar, Erdoğan ile MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşmesinin ardından gelmişti.

Merkez Bankası’nın perşembe günkü toplantısı öncesi dolar/TL 14,75’le rekor iplerini göğüslemeye devam ediyor.

Dövizdeki bu rekorlarla birlikte iktidarın ‘yeni ekonomi programı’nı eleştiren Tümen, şunları söyledi: “Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil”