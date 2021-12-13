Bloomberg anketine katılanlar: Türkiye için zaman daralıyor

Bloomberg anketine katılan analistler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na (MB) müdahaleden geri durmayacağına inanıyor. Ekonomistlerden bazıları resesyon uyarısı yapıyor.

MB’nin 16 Aralık’ta yapacağı toplantı öncesi döviz haftaya rekorlar başladı. Buna karşın analistler, MB’nin faizi 100 puan indireceğini düşünüyor.

MB, faiz indirimleri sonrası daha da yükselmeye başlayan dolara -yedi yıllık aranın ardından- ilk doğrudan müdahaleyi 1 Aralık’ta yapmıştı. Yaklaşık 1 milyar doları bulan müdahalenin ‘döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları’ nedeniyle yapıldığı belirtilmişti. Dolar kurunun 13,88 seviyesinde seyrettiği dakikalarda gelen hamlenin ardından ilk tepki olarak 12,50’li seviyeler görülmüştü.

İkinci müdahale ise iki gün sonra 3 Aralık’ta gerçekleşmişti. Kurun yine 13,88 seviyesinde gezdiği dakikalarda yapılan müdahalenin 150-200 milyon dolar civarında yapıldığı belirtildi. Müdahale sonrası kurun hareketi ise daha sınırlı oldu. Kur ilk tepki olarak 13,40’a kadar geriledi.

10 Aralık’ta yapılan üçüncü müdahale ise dolar kuru 13,90’ın üzerindeyken yapıldı ve ilk tepki olarak 13,70’li seviyeler görüldü. Bu müdahalenin de 500 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Bugün 14,75’lere varan dolar/TL kuruna karşı yapılan dördüncü müdahale de etkisiz kaldı.

‘Müdahale, Erdoğan’ın DNA’sında var’

Bloomberg anketine katılanlar MB’nin en az 500 puanlık bir faiz artışa gitmesini gerektiği düşüncesinde. Bazılarını bunu 1000 puana kadar çıkardı.

Bluebay Asset Management kıdemli stratejisti Tim Ash, “Erdoğan’ın MB’ye müdahale etmekten geri adım atabileceğine inanmıyoruz, bu onun DNA’sında var. Türkiye’nin Erdoğan’a karşı koyabilecek yetkin ve güçlü bir MB başkanına ihtiyacı var” dedi. Ash, enflasyonun yüzde 30’a fırlayabileceğini düşünüyor.

Coex Partners analisti Henrik Gullberg, “Banka, güvenilirliğini yeniden tesis etmek için politika faizini enflasyona bağımlı hale getirmeli ve faizi pozitif bölgeye (yaklaşık yüzde 2) yükseltmelidir. Ayrıca banka bu seviyeyi gelecekte de pozitif bölgede tutmayı taahhüt etmelidir” dedi.

Bloomberg’in sıralamasında en önde yer alan HSBC Portföy Baş Ekonomisti İbrahim Aksoy, benzer hamlelerin Ocak 2014, Eylül 2018 ve Kasım 2020’de görüldüğü söylerken şimdiki durumdaki farklılığa şöyle dikkat çekti: ‘‘Farklı çünkü faiz indirimleri ekonomik dönüşüm anlatısıyla gerekçelendiriliyor”.

Resesyon uyarısı

Türk Lirası’ndaki düşüş, özellikle satın alma gücünde kendini hissettiriyor. Bunun talebi yok edip ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini düşünen Ambrosia Capital araştırma analisti Richard Segal, resesyon uyarısı yaptı. Segal, oynaklığın üç ila altı ay sürmesini beklediklerini belirterek ‘temkinli’ olduklarını belirtti.