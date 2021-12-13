İzmir’deki Omicron vakaları yerel

İzmir’de Covid-19’un Omicron varyantı tespit edilen hastaların yurt dışı bağlantısı bulunmadığı açaklandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gün önce Meclis’te milletvekillerinin Omicron varyantının Türkiye’de görülüp görülmediğiyle ilgili bir sorusuna “Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam altı vakamız tespit edildi, biri İstanbul’da beşi İzmir’de olmak üzere” demişti. Bakan söz konusu altı vakanın ‘hastane ihtiyacı olmadığını belirtilerinin hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu’ ifade etmişti.

AA’ya konuşan vali Yavuz Selim Köşger, İzmir’deki hastalar için “Yurt dışı bağlantılarının olmadığını tespit ettik. Hastaneye yatışları yapılmadı. Sağlık durumları yakından takip ediliyor” dedi.

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü Omicron adını vermişti. En az 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana gelmesi, daha hızlı bulaşma ve aşının etkisini azaltma potansiyeline sahip olabileceği endişelerini yaratmıştı.

Omicron, Avrupa’da ilk 26 Kasım’da Belçika’da görülmüştü. Söz konusu kişinin Mısır’dan döndükten 11 gün sonra semptomları göstermeye başlamış aşılanmamış genç bir kadın olduğu bildirilirken; kadının Mısır’dan Türkiye aktarmalı seyahat ettiği, virüsün ortaya çıktığı Güney Afrika veya diğer riskli ülkeleri ziyaret etmediği kaydedilmişti.

O tarihte, Mısır’da veya Türkiye’de varyantın tespit edildiğine dair bir duyuru yapılmamıştı.