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Yaramazlara biraz batar!

TTB’den grev kararı: Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev karar aldı. 15 Aralık Çarşamba günü aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak.

Dün TBMM Genel Kurulu’nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekilmişti.


AKP milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

‘Sakın geri adım atmayın’ uyarısında bulunulmuştu

Bunun üzerine TTB, grev kararı aldığını duyurdu. Kararda şöyle dendi: “Şimdi G(ö)REV zamanı. 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV’deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır. “

Hekimlerin özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler kanun teklifinden çıkarıldı

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