TTB’den grev kararı: Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yılın başında 120 lira olan mutfak tüpü fiyatlarının 215 liraya yükseldiğini belirterek, “Vatandaşlar tencereyi nasıl dolduracağını kara kara düşünürken, mutfak tüpüne yapılan zamlar nedeniyle şimdi tencereyi nasıl kaynatacağını da düşünmeye başladı” dedi.