Hekimlerin özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler kanun teklifinden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ihdas edilen hekimlerin özlük haklarıyla ilgili düzenlemeleri içeren maddeler, geri çekildiği Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, teklif metninden çıkarıldı.

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri dahil uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme için TBMM’de tüm partiler uzlaşmaya varmıştı. Sağlık çalışanları ise ek gösterge zammının sadece hekimlerle sınırlı tutulmasına tepki göstermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altı gün önce söz konusu çalışmanın bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurmuştu.

Komisyon, AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, düzenlemenin, sadece uzman hekimleri, hekimleri ve sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan uzman hekim ve hekimleri kapsadığını aktardı.

Eldemir, “Tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren çalışmanın yapılması adına Meclisin göstereceği iradeye müteşekkir kalırız. Bu konunun topyekun ele alınıyor olmasında gösterdiğiniz çabalara teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili altı madde, dün akşam Genel Kurulda kabul edilen tezkereyle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna geri çekilmişti.