ORC anketi: Millet ittifakı, cumhur ittifakını geçti

ORC Araştırma’nın son anketine göre ‘millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçti.

Genel seçime iki seneden az var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

ORC araştırma şirketinin 3-9 Aralık tarihleri arasında 41 ilde toplam 3 bin 920 kişi ile görüşerek yaptığı ankette AKP yüzde 30,3, CHP yüzde 25,5, İYİ Parti yüzde 15,9, MHP 8,8, HDP, yüzde 8,1, DEVA Partisi yüzde 3,3, Gelecek Partisi ise yüzde 3 oy oranına ulaştı.

ORC Araştırma

3-9 Aralık 2021



"Bu Pazar Genel Seçim olsa" pic.twitter.com/pP4VITVqRy — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 12, 2021

Bu sonuçlarla AKP-MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 39,1, CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ yüzde 41,4 çıkıyor.

Saadet Partisi’nin yüzde 1,4 oy aldığı ankette, Mustafa Sarıgül liderliğindeki Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,2 ve Muharrem İnce’nin başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi yüzde 1,0 oy alabiliyor.

İktidara yakın olarak bilinen ORC’nin daha önceki anketleri AKP tarafından tepkiyle karşılanmıştı.