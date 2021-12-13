Fransa’da eski bakan hapse girdi

Fransa’nın eski içişleri bakanı Claude Gueant, mahkum olduğu davalar sonucunda devlete ödemesi gereken paraları ödemediği için hapse girdi.

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Fransız basınındaki haberlere göre Paris savcılığının kararıyla 77 yaşındaki eski bakan Gueant, yargılandığı yolsuzluk davasında 2017’de aldığı 75 bin avro (yaklaşık 1 milyon 164 bin 419 TL) para cezasıyla 210 bin avro (yaklaşık 3 milyon 255 bin 750 TL) zarar ödemesini yapmadığı için bugün Sante Hapishanesi’ne gönderildi.

AA’nın aktardığına göre avukatı Philippe Bouchez El Ghozi, Gueant’ın hazineye hala 115 bin avro (yaklaşık 1 milyon 779 bin 595 TL) borçlu olduğunu ve borcunu her ay ödediğini belirterek müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle hapis cezasıyla ilgili düzenleme yapılması talebinde bulunacaklarını aktardı.

Eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde, İçişleri bakanlığı yapan Gueant, 2017’de ‘kamu fonlarının zimmete geçirilmesinde suç ortaklığı ve örtbas etme’ gerekçesiyle bir yılı tecilli iki yıl hapis ve 75 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Gueant’ın ve aynı davada yargılanan diğer dört sanığın, devlete 210 bin avro zarar ödemesine hükmedilmişti.