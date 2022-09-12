Akşam Postası / 12 Eylül 2022

Kredi şartları bankaları bıktırdı, şirketlerse şaşkın: Herkes Nebati’nin paketini bekliyor

Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimiyle başlayan ve kredi karşılığı tahvil ayırma zorunluluklarıyla devam eden adımları sonrası bankalar, kurumsal bazı kredileri artık veremeyecek duruma gelmekten şikayetçi.

Boğaziçi senato üyeleri Diken’e yazdı: En iyi öğrenciler burada, akademik özerklik nerede?

Ocak 2021’den beri Boğaziçi Üniversitesi’nin kurumsal kültürünü ve özerkliğini yok etme hedefiyle sürdürülen tüm müdahalelere rağmen bu yıl da YKS sınavında ilk bine giren 773 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etti. Bu kıymetli kurumumuz ülkemizin parlak gençlerine nitelikli eğitim-öğretim sunma sorumluluğunu üstlenmeye devam etmek zorunda. Bunun bilinciyle, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nun seçilmiş üyeleri olarak, son 20 ayda üniversitemizin kurumsal kimliğine, akademik özgürlük ortamına ve kampüs yaşamına verilen ve maalesef dozları her geçen gün artan hasarları kamuoyunun dikkatine sunmayı görev addediyoruz.

Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı

Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken imam hatiplilerle ilgili kullandığı bir ifade nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı.

‘HDP’ gerilimi sonrası: Kılıçdaroğlu ve Akşener’in 14 Eylül’de bir araya gelmesi bekleniyor

CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık’ açıklaması sonrası CHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in gerilim sonrası ilk kez 14 Eylül’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir etkinliğinde bir araya gelebileceği belirtildi.

Başsavcılıktan CHP PM üyesine ‘Türkiye Kürdistan’ı’ soruşturması

Diyarbakır başsavcılığı, Diyarbakır için “Türkiye Kürdistan’ında önemli, tarihi bir şehrimiz” diyen CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Nevaf Bilek hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Kılıçdaroğlu’ndan bilimsel ve eşit eğitim mesajı: Yeniden yapılandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı eğitime dönüleceğini kaydederek öğretmenleri ayrıştıran uygulamaları kaldıracaklarını yazdı.

Tunç Soyer: Tarkan’ın cebine tek kuruş girmeyecek; konuşmam bir uyarıydı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılında sahne alan Tarkan’ın konserden para almayacağını belirterek, “Tarkan’ın cebine 1 kuruş girmeyecek. Kaşe ücreti olarak alması gereken rakamı hayır işleri için kullanacak” dedi.

HDP: Demokrasiyi dışlayanlarla aynı masada oturmayız

HDP Parti Meclisi 10-11 Eylül’de düzenlediği toplantının sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede Türkiye’nin ‘cumhur’ ve ‘millet’ ittifakları arasına sıkıştırılamayacağı belirtildi. İsim vermeden İYİ Parti’nin de eleştirildiği bildirgede, şunlar kaydedildi: “Demokrasi ve milliyetçilik ikileminde demokrasiyi dışlayanlarla, kendi küçük siyasi ikballerini halkların ikbalinin önüne koyanlarla HDP’nin aynı masada olması beklenemez.”

Türkiye’deki sığınmacılar, Avrupa’ya konvoyla geçme hazırlığında

Türkiye’de çoğunluğu Suriyelilerden oluşan bir grup sığınmacının Avrupa Birliği (AB) sınırlarına ulaşmak için bir konvoy oluşturmayı planladığı öne sürülüyor. Konvoy oluşturulmasına dair planların, altı gün önce kurulan ve yaklaşık 70 bin kişi tarafından takip edilen bir Telegram kanalı üzerinden sanal ortamda hazırlandığı belirtildi.

Çavuşoğlu, ‘Her yerde varız’ dedi, Yunanistan’ı ‘uyardı’: Sonuca katlanırsınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrika’dan Amerika’ya, Müslüman ülkelere kadar her yerde olduğunu savunarak, Yunanistan’la gerilim hakkında, “Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bir uyarıdır” dedi.

ILO raporu: Dünyada 50 milyon kişi ‘modern köle’

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünyanın belirli bölgelerindeki çatışma, iklim krizi, pandemi gibi nedenlerden dolayı ‘modern köleliğin’ insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük sorunlardan biri haline geldiğini açıkladı.

Kral 3’üncü Charles ilk kez parlamentoya seslendi

Annesi Kraliçe 2’nci Elizabeth’in 8 Eylül’de ölmesinin ardından tahta geçen İngiltere Kralı 3’üncü Charles parlamentoya hitap etti.

Erdoğan istediği gençliği tarif etti: Bunun adı TEKNOFEST kuşağı

Yeni eğitim dönemi dolayısıyla liseli öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı gençleri hedef aldı, istediği gençliği tarif etti.