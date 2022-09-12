Kral 3’üncü Charles ilk kez parlamentoya seslendi

Annesi Kraliçe 2’nci Elizabeth’in 8 Eylül’de ölmesinin ardından tahta geçen İngiltere Kralı 3’üncü Charles parlamentoya hitap etti.

Fotoğraf: Press Association

Eşi Kraliçe Camilla’yla ilk kez ‘kral olarak’ parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ve üst kanadı Lordlar Kamarası’nın toplandığı Westminster Sarayı’na (parlamento binası) giden Kral 3’üncü Charles, Britanyalı şair ve yazar Shakespeare’den alıntı yaparak, kraliçenin ‘yaşayan tüm prenslere örnek olduğu’nu söyledi.

Başkent Londra’daki Westminster Sarayı çatısı altındaki en eski yapı Westminster Hall’da konuşma yapan krala önce Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası adına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Avam Kamarası adına başkan Lindsay Hoyle, Lordlar Kamarası adına Lord McFall of Alcluith konuştuktan sonra sıra ülkenin yeni kralına geldi.

‘Sadakatla izinden gideceğim’

Parlamentonun ülkenin demokrasisinin yaşayan bir parçası olduğunun altını çizen kral şunları söyledi: ”Lordlarım ve milletvekilleri, bugün kraliçenin halklara ve insanlara adanmış hizmetlerini ve onu anmak için toplandık. O kendini ülkesine hizmet etmeye adamıştı. Anayasal hükümetin değerli ilkelerini yaşatmak için her zaman çaba sarfetti. Özverili bir hizmet anlayışının örneğiydi. Ben de sadakatla onun izinden gideceğim.”

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Kral ve kraliçe, parlamentodaki konuşma sonrasında İskoçya’ya gitmek üzere yola çıktı. 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda hayatını kaybeden Kraliçe 2’nci Elizabeth’in naaşı dün kraliyetin İskoçya’daki resmi rezidansı başkent Edinburgh’daki Holyroodhouse’a götürülmüştü.

Bugün oradan alınarak St. Giles’ Katedrali’ne götürülecek ve bir gün süreyle halk ziyaret edebilecek. Kral ve kraliçe, ailenin diğer üyeleriyle Kraliçe 2’nci Elizabeth’in naaşı Holyroodhouse’tan katedrale giderken kortejde yer alacak. Akşam ayin düzenenecek.

Kraliçe için 19 Eylül’de Londra’daki Westminster Katedrali’nde cenaze töreni düzenlenecek.