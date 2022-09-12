Cari açığın üçte ikisi ‘kayıt dışı’ girişle fonlandı

Merkez Bankası, temmuz ve yılın ilk yedi ayına ait cari açık verilerini paylaştı. Temmuzda cari açık beklentilerin üstüne çıkarak 4 milyar dolar oldu.

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Merkez Bankası’nın verilerin göre, cari açık 2022’nin ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artarak 36,67 milyar dolar oldu. Temmuzdaki cari açık 3,6 milyar dolarlık beklentiyi aştı.

Verilere göre, resmi rezervlerde temmuzda 4,42 milyar dolar net artış gözlenirken, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 252 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları da temmuzda 631 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.

Net hata noksan

Cari açığın son bir buçuk senenin zirvesine çıktığı bir süreçte döviz rezervlerinin artması dikkat çekiyor. MB’nin verilerine göre 2022’nin ilk altı ayında Türkiye’ye 24,347 milyar dolarlık kaynağı belirsiz para girdi. Bunun 5,473 milyar doları sırf temmuzda giren rakam. Veri, kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını gösteren ‘net hata ve noksan’ kalemine dayanıyor.

Bu kalem genel olarak ölçüm hataları ve tablodaki verilerin eksik veya fazla derlenmesinden kaynaklanıyor. Usul olarak MB’nin bir süre sonra hesabı denkleştirmesi, döviz girişinin kaynağını tespit edip ilgili kaleme aktarması gerekir ama bu uzun süredir uygulanmıyor; ekonomistlerse bunu şüpheli buluyor.

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara da, ilk yedi aydaki cari açığın üçte ikisinin hata-noksanla fonlandığına dikkat çekti.