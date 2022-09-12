Türkiye’deki sığınmacılar, Avrupa’ya konvoyla geçme hazırlığında

Türkiye’de çoğunluğu Suriyelilerden oluşan bir grup sığınmacının Avrupa Birliği (AB) sınırlarına ulaşmak için bir konvoy oluşturmayı planladığı öne sürülüyor. Konvoy oluşturulmasına dair planların, altı gün önce kurulan ve yaklaşık 70 bin kişi tarafından takip edilen bir Telegram kanalı üzerinden sanal ortamda hazırlandığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA-Arşiv

2020 yılında iktidarın, “Avrupa’ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağız” yönündeki açıklamasının ardından binlerce kişi Yunanistan sınırına yığılmıştı. . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen aylarda bir milyon Suriyeli sığınmacıyı gönüllülük esasına göre geri göndermeyi planladıklarını açıklamıştı.

Seçimler yaklaşmış ve bu yöndeki söylemler artmışken; Türkiye’de 70 bin sığınmacının Avrupa’ya konvoy hazırlığında olduğu belirtildi.

DW Türkçe’nin haberine göre; planı organize edenler, sığınmacıları yanlarında uyku tulumu, çadır, can yeleği, su, konserve yiyecek ve ilk yardım kiti bulundurmaya çağırıyor. Adının açıklanmasını istemeyen 46 yaşındaki bir sığınmacı AFP’ye(Agence France-Presse) yaptığı açıklamada, “Gitme zamanı geldiğinde bunu duyuracağız” dedi. Aynı kişi organizatörlerden bazılarının AB’de yaşadığını da anlattı.

Organizatörler, konvoyun 50 kişilik gruplara ayrılacağını ve her birinin başında bir gözetmenin bulunacağını söylüyor.

Telegram kanalınının bir yöneticisi tarafından paylaşılan mesajda, “10 yıldır Türkiye’deyiz, korunuyoruz… Ama Batılı ülkeler bu yükü paylaşmalı” dendi.