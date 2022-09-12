Kılıçdaroğlu’ndan bilimsel ve eşit eğitim mesajı: Yeniden yapılandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı eğitime dönüleceğini kaydederek öğretmenleri ayrıştıran uygulamaları kaldıracaklarını yazdı.

Fotoğraf: Diken

Bugün yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Buna ilişkin Twitter’dan açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine göre yeniden yapılandıracaklarını kaydederek; öğretmenlerin, öğrencilerin gözündeki statüsünün farklılaştırılmasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

*Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda… Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!

*Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde başarılar diliyorum.