Kılıçdaroğlu’ndan bilimsel ve eşit eğitim mesajı: Yeniden yapılandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı eğitime dönüleceğini kaydederek öğretmenleri ayrıştıran uygulamaları kaldıracaklarını yazdı.
Bugün yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Buna ilişkin Twitter’dan açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine göre yeniden yapılandıracaklarını kaydederek; öğretmenlerin, öğrencilerin gözündeki statüsünün farklılaştırılmasını eleştirdi.
Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
*Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda… Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!
*Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde başarılar diliyorum.