Başsavcılıktan CHP PM üyesine ‘Türkiye Kürdistan’ı’ soruşturması

Diyarbakır başsavcılığı, Diyarbakır için “Türkiye Kürdistan’ında önemli, tarihi bir şehrimiz” diyen CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Nevaf Bilek hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Görsel: Rudaw

CHP’nin Diyarbakır il yönetimi 10 Eylül’de kongresini düzenleyerek yeni il yönetimini belirlemişti.

Kongreye katılan CHP PM Üyesi Nevaf Bilek’in Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi kanalı Rudaw’a açıklamaları sosyal medyada tartışma konusu halini almıştı.

Bilek’in, Rudaw muhabiri Maşallah Dekak’a açıklamasında Diyarbakır için “Türkiye Kürdistan’ında önemli, tarihi bir şehrimiz” ifadelerini kullandığı bölüm sosyal medyada paylaşılmaya başlamıştı. Bilek’in anadilde eğitim konusundaki açıklamaları da sosyal medyada ve iktidara yakın medyada hızla paylaşılmıştı.

Bilek’in kullandığı ifadeleri inceleyen Diyarbakır başsavcılığı, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Bilek’in açıklaması şöyleydi: “Seçim sonucunun Diyarbakır’a, Türkiye’ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan’ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirtliyim ve Diyarbakır’ı iyi tanıyorum. İhraç edilenlerden bahsettiğiniz, partilerde bazen insanlar ihraç edilebiliyor. Ama ileriye bakmamız gerekiyor, ihraç edilenler de onlar da bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. Bir kötülük oldu manasına gelmiyor. Ankara’dan parti başkanı böyle bir karar verdi, bizim de bu kararı kimseyi küstürmeden, uzaklaştırmadan uygulamamız lazım. Bizim bir projemiz var: Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı (OBİT). Sayın Neçirvan Barzani ‘Biz de Güney Kürdistan olarak OBİT’in içinde miyiz değil miyiz’ diye sordu. Sayın Oğuz Kaan Salıcı da biz de Türkiye olarak Kürt sorunu için yardımda bulunacağız dedi. Bu sorun Irak, Türkiye sorunu değil bu uluslararası bir sorun.”