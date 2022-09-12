CHP, Diyarbakır’da yönetimini belirledi, geriye tartışması kaldı

CHP’nin Diyarbakır il yönetimi kongresini düzenleyerek yeni il yönetimini belirledi. AKP’den istifa ederek CHP’ye katılan Abdullah Atik il başkanı olurken, sosyal medyada CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek’in sözleri tartışma konusu oldu.

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9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi yaklaşık iki ay önce, zamanında kongre düzenlenmediği gerekçesiyle açılan davada CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na kayyım atanmasına ve heyetin yasal sürede kongre düzenlemesine karar vermişti. 10 Eylül’de Demirok Tesisleri Konferans Salonu’nda yapılan seçim sonunda sandıktan AKP’den CHP’ye geçen Abdullah Atik çıktı.

Atik’le yarışan Sertaç Eke 20 oy alırken, Atik’in listesi 49 oy aldı ve yeni il başkanı seçildi. Kongre sürecinde Atik’in rakipleri CHP Genel Merkezi’nin kongre sürecine müdahale ettiğini ve Atik’in seçilmesini sağlamayı amaçladıklarını iddia etmişti.

Öte yandan kongreye katılan CHP PM Üyesi Nevaf Bilek’in Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi kanalı Rudaw’a açıklamaları sosyal medyada tartışma konusu halini aldı.

Bilek’in, Rudaw muhabiri Maşallah Dekak’a açıklamasında Diyarbakır için “Türkiye Kürdistan’ında önemli, tarihi bir şehrimiz” ifadelerini kullandığı bölüm sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Bilek’in anadilde eğitim konusundaki açıklamalar da sosyal medyada ve iktidara yakın medyada hızla paylaşıldı.

Bilek’in açıklaması şöyleydi: “Seçim sonucunun Diyarbakır’a, Türkiye’ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan’ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirtliyim ve Diyarbakır’ı iyi tanıyorum. İhraç edilenlerden bahsettiğiniz, partilerde bazen insanlar ihraç edilebiliyor. Ama ileriye bakmamız gerekiyor, ihraç edilenler de onlar da bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. Bir kötülük oldu manasına gelmiyor. Ankara’dan parti başkanı böyle bir karar verdi, bizim de bu kararı kimseyi küstürmeden, uzaklaştırmadan uygulamamız lazım. Bizim bir projemiz var: Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı (OBİT). Sayın Neçirvan Barzani ‘Biz de Güney Kürdistan olarak OBİT’in içinde miyiz değil miyiz’ diye sordu. Sayın Oğuz Kaan Salıcı da biz de Türkiye olarak Kürt sorunu için yardımda bulunacağız dedi. Bu sorun Irak, Türkiye sorunu değil bu uluslararası bir sorun.”

‘HDP’ye bakanlık’ tartışması

Geçen haftalarda CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin HDP’ye bakanlık verilip verilmeyeceğine ilişkin bir soruya şöyle yanıt vermişti: “HDP’li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. ‘Sayın başkanım söz hakkı istiyorum’ Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz… O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP’ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir” diye cevap vermişti.”

Tekin’in bu açıklamalarına CHP’nin millet ittifakı ortağı İYİ Parti’den tepki gelmiş, HDP’yse taleplerinin olmadığını belirtmişti. Tartışmalar sürerken CHP liderinin Gürsel Tekin’e tepkili olduğu ortaya çıkmıştı.