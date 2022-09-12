Bir günde iki kadın cinayeti; iki şüpheli ölüm

Türkiye’de bugün iki kadın erkekler tarafından öldürüldü, iki kadının ölümüyse şüpheli.

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Adana

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını döverek öldüren erkek gözaltına alındı.

Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’ndaki evinde E.D. (25), dini nikahla birlikte yaşadığı R.S. tarafından dövülmüş halde komşuları tarafından bulundu.

Komşularının ihbarı üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.D.’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli R.S.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul

İstanbul Şişli’de bulunan binanın üçüncü katındaki iş yerinde bir kadın ölü bulundu.

AA’nın aktardığına göre Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak’ta bulunan beş katlı binanın üçüncü katındaki iş yerinde çalışanlardan biri durumu fark ederek polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş yerinde bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, çevrede güvenlik tedbiri alarak olay yerini inceledi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenilen kadının cesedi, morga kaldırıldı.

Erzincan

Erzincan‘da eşini bıçakla öldüren erkek, polis merkezine giderek teslim oldu.

Halitpaşa Mahallesindeki evde A.Ö. (31), eşi H.Ö.’yü sırtından bıçakladı. A.Ö., olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Bunun üzerine, polisler, haber verdikleri 112 Acil Sağlık ekipleriyle eve gitti.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı H.Ö.’yü, ilk müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

H.Ö., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha önce de A.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Bursa

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, kara yolunun kenarında kadın cesedi bulundu.

Bursa-Balıkesir kara yolunun 51’nci kilometresi Karacabey ilçesi Çingençeşme mevkisinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığını gören sürücüler durumu ihbar etti.

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ve alanı inceleyen jandarma ekipleri, üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.