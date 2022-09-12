İBB duyurdu: Kadınların fotoğraflarını çeken sürücü taksicilikten süresiz men edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; yoldan geçen kadınlarla taksisine binen kadınların fotoğraflarını izinsiz bir şekilde çeken taksi şoförünün, taksicilikten süresiz men edildiğini duyurdu.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yazılı açıklamasında sürücünün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’nin askıda olmasına rağmen taksi kullanmaya devam ettiğini aktararak, taksinin 30 gün süreyle trafikten men edildiğini bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi askıda olmasına rağmen şoförlük yapan ve Fulya’dan Beşiktaş’a gitmek için taksiye binen iki kadın yolcusunun izinsiz şekilde fotoğraflarını çeken taksi şoförünün; TUDES kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi süresiz iptal edilmiş olup, ilgili taksi emniyet birimlerince 30 gün süreyle trafikten men edilmiştir.”

‘Adli süreç başlatıldı’

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe de adli sürecin başlatıldığını açıkladı: “Haberin yayınlandığı andan beri büyük bir üzüntü ve öfkeyle konuyu takip ediyoruz. Altını çizerek söylüyorum yönetim olarak hukuk dışılığa, hele kadınlara yönelik saldırılara karşı temel politikamız sıfır tolerans. Mevzuata uygun en ağır cezayı verdik, adli süreci de başlattık.”

Haberin yayınlandığı andan beri büyük bir üzüntü ve öfkeyle konuyu takip ediyoruz. Altını çizerek söylüyorum yönetim olarak hukuk dışılığa, hele kadınlara yönelik saldırılara karşı temel politikamız sıfır tolerans.



Mevzuata uygun en ağır cezayı verdik, adli süreci de başlattık. https://t.co/iT3eIWacZo — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) September 12, 2022

Ne olmuştu?

Şişli ilçesinin Fulya Mahallesi’nden taksiye binen iki kadın, şoförün yoldan geçen şortlu kadının fotoğrafını çektiğini görmüş, galerisinde kayıtlı diğer gizli çekim görüntüleri silmeye kalkışmıştı.

Şoförün, yolcuların galeriyi göremeyeceklerini, böyle bir haklarının olmadığını söylemesi üzerine yolda polisi gören kadınlar yardım istemişti.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ve ”Bir sorun var” diyerek aracı sürmeye devam eden taksici, daha sonra motosiklet polisin önünü kesmesiyle durmuştu.

Yakalanan H.U. isimli erkek, tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı.