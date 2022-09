Çavuşoğlu, ‘Her yerde varız’ dedi, Yunanistan’ı ‘uyardı’: Sonuca katlanırsınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrika’dan Amerika’ya, Müslüman ülkelere kadar her yerde olduğunu savunarak, Yunanistan’la gerilim hakkında, “Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bir uyarıdır” dedi.

Fotoğraf: AA

Yunanistan’ın bölgede uçan Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasıyla gerilim artmış ve Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine “Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti. Avrupa Birliği (AB) Erdoğan’ın açıklamasını ‘düşmanca’ olarak nitelendirip tehditlerin durması gerektiğini iletmişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan’ın bu sözlerini, “Ben de onların anlayacağı dilde kendilerine, Yunanistan’da dayılıklara geçit yok diyorum” diye yanıtlamıştı.

Muhalefetse bu süreci ‘danışıklı dövüş‘ olarak niteliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Miçotakis ve Erdoğan’ı ortak noktada buluşturmuştu: “İkisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu!”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’nın Haymana ilçesinde düzenlenen ‘Milli Mücadelede Son Kale Haymana‘ etkinliği çerçevesinde Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu’nda devam bu tartışmaya ilişkin konuştu: “Biz Ege’nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım derken Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan’a bir uyarıdır.”

Çavuşoğlu, konuşmasının devamında dış politikaya da değindi, Türkiye’nin ‘her yerde etkin olduğunu’ söyledi: “Libya’dan Suriye’ye, Kafkaslar’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Latin Amerika’ya, Türk devletlerinden İslam İşbirliği Teşkilatı’na kadar her yerde varız, her yerde etkiniz. Cumhuriyetimizin 100’üncü hariciyemizin 500’üncü yıl dönümü olan 2023’e girerken tarihimizin güçlü noktasındayız.”