Miçotakis’ten Erdoğan’a: Yunanistan’da dayılıklara geçit yok

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” ve “Yunanistan’ın anlayacağı dille konuşuyoruz” sözlerini “Ben de onların anlayacağı dilde kendilerine, Yunanistan’da dayılıklara geçit yok diyorum” diye yanıtladı.

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Erdoğan, Yunanistan’ı Ege Denizi’ndeki askerlerden arındırılmış adaları işgal etmekle suçlamış ve yeri geldiğinde ‘gereğini yapmaya hazır’ olduğunu söylemişti.

Yunanistan’ın bölgede uçan Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasıyla gerilim artmış ve Erdoğan da bunun üzerine “Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti. Avrupa Birliği (AB) Erdoğan’ın açıklamasını ‘düşmanca’ olarak nitelendirip tehditlerin durması gerektiğini iletmişti.

BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre Selanik’te uluslararası fuar açılışında düzenlenen yıllık basın toplantısında ve öncesinde iş dünyasına konuşmasında Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde gözlenen son gerginliklere değindi.

Miçotakis, Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini onların anlayacağı dilde kullandım” sözüne yanıt olarak “Ben de onların anlayacağı dilde kendilerine, Yunanistan’da dayılıklara geçit yok diyorum” dedi.

Miçotakis’in “Dayılık yok” ifadesini Türkçe kullanması dikkat çekerken, bu kelimeleri Yunan toplumu tarafından sıkça kullanılması nedeniyle ve Türkiye’de de net bir biçimde anlaşılması amacıyla kullandığı belirtiliyor.

Başbakan, Yunanistan’ın 2’nci Dünya Savaşı’nda İtalyan ordularının teslim çağrılarına verdiği ve “Hayır” anlamına gelen “Ohi” kelimesini kullanarak “Yunanistan’ın tek bildiği bir şey var, o da ‘Tehditlere Ohi (Hayır) Sn. Erdoğan’ demektir” ifadesini kullandı ve ayakta alkışlandı.

Muhalefete de tepkili

Bugünkü yıllık basın toplantısında da Türkiye’yle ilgili bir çok soru sorulan Miçotakis, şunları dedi: “Yalnız Sn. Erdoğan’ın değil; son zamanlarda bütün Türk yöneticilerin Yunanistan’a yönelik yaptıkları suçlama ve açıklamalar kabul edilemez. Bu açıklamalar maalesef Türk kamuoyunu zehirlemekte, iyi komşuluk ilkelerini zedelemekte ve milliyetçiliği körüklemektedir.”

Yunanistan’ın ‘Türkiye’ye saldıracak bir ülke olarak tanıtılmasının mantık dışı olduğunu’ söyleyen Miçotakis, buna örnek olarak “Yunan adaları Türkiye’ye karşı tehdit olarak gösterilmeye çalışılıyor; oysa bütün dünya biliyor ki Yunan adaları Türkiye için değil, olsa olsa Türkiye Yunan adaları için bir tehdittir” ifadesini kullandı.

Başbakan, “Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkar mı?” sorusunuysa şöyle yanıtladı: “Savaş çıkarsa bu ancak Türkiye’nin egemenlik sahasına saldırmasıyla mümkün olabilir. Ama Türkiye’nin böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Çünkü Türkiye, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü iyi tanımakta ve olası bir saldırı karşısında vereceğimiz karşılığın çok sert olacağını biliyor.”

‘Her zaman görüşmeye hazırım’

Tüm bu gergin duruma karşın Türkiye’yle diyalog kapılarını açık tutmaya devam edeceğinden söz eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce kendisi için “Benim için Miçotakis diye biri yok” ifadesine gönderme yaparak “Ben hiçbir zaman ‘Benim için Erdoğan diye biri yok’ demedim. Ben kendisiyle her zaman görüşmeye hazırım. Görüşmeliyiz de” şeklinde konuştu.

Erdoğan’la görüşme ihtimaliyle ilgili başka bir soruya da “Sayın Erdoğan’la tabii ki her zaman görüşmeye hazırım; ama illa görüşeceğiz diye boğazına da sarılacak değilim” yanıtını verdi.

Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkiler konusundaki bir soruya şöyle yanıt verdi:

“Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde zaman zaman kötü ve acı, zaman zaman iyi geçindiğimiz dönemler oldu. İki komşu ülkeye yakışır bir biçimde, eski yaraları kaşımadan, her alanda işbirliği ve ortaklıklar yapabiliriz. Türk tarafından maalesef henüz böyle bir yaklaşım görmüyorum. Umarım bu olumsuz tutumlarının bir çıkmazda bulunduğunu anlarlar”

Önümüzdeki günlerde Çek Cumhruiyeti’nin başkenti Prag’da düzenlenecek Avrupa Birliği toplantılarına Türkiye’nin katılmasına sıcak baktığını da söyleyen Miçotakis “Eğer fırsat bulup Prag’a gelebilirse Sayın Erdoğan’la görüşmek isterim, Yunanistan’ın Türkiye için niçin tehdit oluşturduğunu kendisine sormak isterim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ”Yunanistan’da hükümet değişikliği olmalı” şeklindeki başka bir açıklamasına dair bir soruya ise “Yunanistan’daki hükümetlere Yunan halkı karar verir” demekle yetindi.

‘Çağdaş Yunanistan’ı Anadolu Rumları inşa etti’

Miçotakis, iş insanlarına konuşmasında, Yunanistan’da ‘Küçük Asya Felaketi’ olarak anılan İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıla değinerek başladı.

Başbakan, Yunanistan’ın “100 yıl önceki gibi istikametinin İzmir değil, geleceğe ilerlemek olduğunu” söyledi ve ‘Küçük Asya Felaketi’nden sonra Anadolu’dan Yunanistan’a göç eden 2 milyona yakın Anadolu Rum’unun çağdaş Yunanistan’ın inşa edilmesindeki katkılarının ne denli değerli olduğunun şimdilerde bile anlaşıldığını’ vurguladı.