ABD: Yunanistan’ın adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz

Yunanistan’ı Ege Denizi’nde askerden arındırılmış statüye sahip adaları işgal etmekle suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda söylediği “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerini tekrarlaması üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi: “Yunanistan’ın bu adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz.”

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Erdoğan, Yunanistan’ı Ege Denizi’ndeki askerlerden arındırılmış adaları işgal etmekle suçlamış ve yeri geldiğinde ‘gereğini yapmaya hazır’ olduğunu söylemişti.

Yunanistan’ın bölgede uçan Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasıyla gerilim artmış ve Erdoğan da bunun üzerine “Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti. Avrupa Birliği (AB) Erdoğan’ın açıklamasını ‘düşmanca’ olarak nitelendirip tehditlerin durması gerektiğini iletmişti.

VOA Türkçe’den Dilge Timuçin’e yazılı açıklamayla yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı ‘tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini’ kaydetti.

“Rusya’nın egemen bir Avrupa devletini yeniden işgal ettiği bir dönemde, NATO müttefikleri arasındaki gerilimi arttırabilecek açıklamalar bilhassa yararsız’’ ifadeleri kullanılan açıklamada, tüm taraflar ‘gerilimi daha da arttırabilecek söylem ve eylemlerden kaçınmaya’ çağırıldı.

ABD’nin tüm NATO üyelerini birlikte çalışmaya ve diplomatik çözümlere teşvik ettiğini belirten bakanlık, şunları kaydetti: “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye’yi bölgede barış ve güvenliğin korunması ve farklılıkların diplomatik yollarla çözülmesi için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz.”

Pentagon’un da gündeminde

Yunanistan-Türkiye gerginliği, ABD Savunma Bakanlığı’nın günlük basın brifinginde de gündeme geldi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, şunları dedi: “Size söyleyebileceğim şey; Bakan Austin’in geçmişte hem Türk hem de Yunan savunma bakanlarıyla görüştüğü ve yapıcı bir diyalog yoluyla Ege’deki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladığıdır.”