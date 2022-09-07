Yunanistan, Erdoğan’ın açıklamasını NATO ve BM’ye şikayet etti

Yunanistan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ege Adaları’yla ilgili açıklamasını NATO’ya ve Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet ederek Türkiye’nin kınanmasını istedi.

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Erdoğan, Yunanistan’ı Ege Denizi’ndeki askerlerden arındırılmış adaları işgal etmekle suçlamış ve yeri geldiğinde ‘gereğini yapmaya hazır’ olduğunu söylemişti.

Yunanistan’ın bölgede uçan Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasıyla gerilim artmış ve Erdoğan da bunun üzerine “Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti. Avrupa Birliği (AB) Erdoğan’ın açıklamasını ‘düşmanca’ olarak nitelendirip tehditlerin durması gerektiğini iletmişti.

Reuters’ın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e hitaben yazdığı mektupta, “Türkiye’nin tavrı, NATO’nun birliğini ve uyumluluğunu istikrarsızlaştıran ve kriz zamanında Birliğin güney kanadını zayıflatan bir etmendir” dedi.