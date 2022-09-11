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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, Miçotakis ve Erdoğan’ı ortak noktada buluşturdu: Oyları düşüyor


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ortak noktada buluşturdu: “İkisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu!”

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Yunanistan’ı Ege Denizi’ndeki askerlerden arındırılmış adaları işgal etmekle suçlamış ve yeri geldiğinde ‘gereğini yapmaya hazır’ olduğunu söylemişti.


Yunanistan’ın bölgede uçan Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasıyla gerilim artmış ve Erdoğan da bunun üzerine “Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti. Avrupa Birliği (AB) Erdoğan’ın açıklamasını ‘düşmanca’ olarak nitelendirip tehditlerin durması gerektiğini iletmişti.

Miçotakis bugün, Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini onların anlayacağı dilde kullandım” sözüne yanıt olarak “Ben de onların anlayacağı dilde kendilerine, Yunanistan’da dayılıklara geçit yok diyorum” demişti.

Kılıçdaroğlu, konuya ilgili Twitter paylaşımında iktidara gelince meseleyi çözeceklerini söyledi: “Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz.”

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