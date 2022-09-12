Kraliçenin cenazesinde uygulanacak katı kurallar: Özel uçak, makam aracı yasak

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in cenaze töreninde katı kurallar uygulanmasının planlandığı bildirildi. Buna göre cenazeye katılacak devlet ve hükümet başkanlarından özel uçak ve helikopter kullanmamaları istenecek, makam aracı yerine de otobüs kullanılacak.

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AA’nın Politico’nun haberinden aktardığına göre 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in 19 Eylül’deki cenaze töreni için ülkedeki büyükelçiliklere protokol kurallarını içeren mesaj gönderildi.

Dışişleri bakanlığının yolladığı mesajda, Westminster Katedral’indeki törenin çok kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşlerine veya yanlarında yer alacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.

Törene liderlerin ekiplerinin veya ailelerinden başka kişilerin katılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Liderlerin katılmaması durumunda törene onları temsilen bakan gibi üst düzey bir yetkilinin gidebileceği aktarıldı.

Kendi uçağıyla gitmek isteyen Londra dışına inecek

Protokol belgesine göre tören için Londra’ya gidecek devlet ve hükümet başkanlarından kentteki havaalanlarında protokolün yaratacağı karmaşayı engellemek amacıyla ‘mümkün olduğunca’ kendi özel uçaklarını değil, ticari uçuşları kullanması istenecek.

Başkent Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda özel uçuş düzenlemeleri ve özel uçak parklarının mümkün olmadığı yabancı heyetlere aktarılacak. Mutlaka kendi özel uçaklarını kullanmak isteyen liderler ve heyetlerinden, Londra dışındaki daha az yoğunluk bulunan havalimanlarına inmeleri talep edilecek.

Ayrıca liderlerin helikopter kullanması da mümkün olmayacak. Cenaze öncesinde Londra üzerinde çok fazla uçuş olacağı için Londra merkezine gelişlerde helikopterler kullanılamayacak.

Toplu halde otobüsle taşınacaklar

Liderlerin cenazenin yapılacağı katedrale giderken makam araçlarını kullanamayacak. Bunun yenine devlet ve hükümet başkanları toplu halde otobüsle taşınacak.

Otobüsler, sıkı güvenlik önlemleri altında eskortlar eşliğinde Londra’nın batısından törenin yapılacağı Westminster Katedrali’ne gidecek. Törenden sonra yine otobüslerle Londra’nın batısına götürülecek liderler, burada kendi makam araçlarına geçebilecek.

Tepkiye yol açtı

İngiltere’nin son yıllarda düzenleyeceği en büyük uluslararası organizasyonda uygulayacağı katı kurallar bazı diplomatların tepkisine neden oldu.

Adı açıklanmayan bir diplomat, “(ABD Başkanı) Joe Biden’ın otobüse bindiğini düşünebiliyor musunuz?” diyerek tepkisini gösterdi.

Protokol mesajında cenaze töreni hakkında başka detaylar da yer aldı.

Buna göre, kraliçenin yerine tahta geçen oğlu Kral 3. Charles, Londra’ya gidecek liderler için Buckingham Sarayı’nda cenaze töreninden önceki akşam resepsiyon verecek.

Liderler, Kraliçe’nin naaşını ziyaret ederek saygılarını sunacak, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzalayacak ve topluca saygı duruşunda bulunacak.