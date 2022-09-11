Kraliçe 2’nci Elizabeth’in güldürdüğü altı an

Öldüğü 8 Eylül’den beri dünya basının gündeminden düşmeyen Kraliçe 2’nci Elizabeth tahtta geçirdiği 70 yılı aşkın sürece ciddi görevler üstlendi. Ülkesinde 15 başbakan, dünyada yüzlerce lider gördü. 2’nci Dünya Savaşı’nın sancılarının sürdüğü 1952’de çıkttığı tahtta bulunduğu sürece çok sayıda sorunla karşılaştı, tarihe tanıklık etti.

Halktan bazılarının söylediği gibi ‘onları düştüğünde yerden kaldırdı’, Galler Prensesi Diana öldüğünde toplanan kalabalığın yanına giderek bizzat acılarını paylaştı.

Ama yakın çevresinin de işaret ettiği gibi o ciddi görünümlü, asırlardır süren gelenekleri devam ettiren kraliçe, espri anlayışı kuvvetli, neşeli biriydi aynı zamanda. Özellikle son yıllarda buna kamuoyunun şahit olduğu zamanlar da oldu…

BBC, 96 yaşında ölen kraliçenin güldürdüğü altı anı anımsattı…

Fotoğraf: BBC

Bu yıl haziranda tahttaki 70’nci yılı şerefine dört gün kutlama yapıldı. O da ‘platin jübile’ kutlamalarına ‘Paddington Ayısı’yla çay içerek neşe kattı. Kraliçeyle karşı karşıya oturan sevimli ayı, ona sandviç isteyip istemediğini sordu. O da, ‘‘Ben her zaman çantamda bir tane hazır tutarım” diye yanıt verdi ve çantasındaki sandvici çıkardı. İkili, kaşıklarıyla çay fincanlarına vurarak tempo tuttu.

Ölümü sonrasında aileleriyle Buckingham Sarayı’nın kapısına giden çocuklar onu bu görüntüyle hatırladıklarını söyledi.

James Bond’la buluştu

Başkent Londra’nın ev sahipliği yaptığı 2012 Olimpiyat Oyunları’na James Bond’la katıldı. Film serisinde, kod adı ‘007’ olan ajan karakterini canlandıran oyuncu Daniel Craig’le Buckingham Sarayı’nda buluşan kraliçe onunla helikoptere bindi ve ‘helikopterden paraşütle atlayarak Olimpiyat Stadı’na girdi.’

Kraliçenin yer aldığı arşiv görüntülerinden en heyecan verici ve renklilerinden biri olan bu kısa filmin çekimini yönetmen Danny Boyle üstlendi.

Fotoğraf: Reuters

2016’da, torunu Prens Harry’yle Kensington Sarayı’nda bir video çekti. Invictus Oyunları’nın (yaralanan, hastalanan askerlerin katıldığı, birçok dalda yarıştığı organizasyon) tanıtımı için çekilen videoda babaanne-torun, dönemin ABD başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın bir mesajını dinledi. Çiftin, Prens Harry’nin çok başarılı bir sporcu olduğunu söylediği anda kraliçe hiç etkilenmemiş bir şekilde, ”Gerçekten mi, yapmayın” dedi. Ve, sonra gülmeye başladılar.

Fotoğraf: Kensington Sarayı

Kraliçe, hayatı boyunca çok sayıda pasta kesti. Ancak biri akıllardan çıkmadı.

Tören kılıcıyla pasta kesti

Haziran 2021’de, Cornwall’da, bir yardım kuruluşunun etkinliğine katıldığında önüne gelen pastayı ‘tören kılıcıyla’ kesti. Etrafındakiler bıçak olmadığını zannettiğini düşünerek ona, ”Normal bir bıçağımız var” dedi. Ancak, o, ”Biliyorum ama bu daha alışılmamış bir yöntem ondan bu yolu seçtim” dedi ve herkesin şaşkın bakışları arasında pastayı kesmeye devam etti.

Kraliçenin yanında onun ölümünden sonra kraliçe olan gelini, zamanın Cornwall Düşesi Camilla ve Galler Prensesi unvanını alan torunu Prens William’ın eşi Catherine de vardı.

Fotoğraf: Instagram

2014’te, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’na İskoçya’nın Glasgow kenti ev sahipliği yaptı. Avustralyalı iki hokeyci selfie çekiyordu.

Fotoğraf karesine girdi

Arkalarından geçerken sporcuların fotoğraf çektiğini anlatan Kraliçe 2’nci Elizabeth ‘kareye girmeyi başardı.’ Tabii, bu kare sporcular tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hokeycilerden Jade Taylor (solda), Twitter’da, ”Aaaah, kraliçe fooğrafımıza girdi” yazdı ve paylaşım anında viral oldu. Ve, iki sporcu için de hayatları boyunca unutamayacakları bir anı oldu.

Fotoğraf: Twitter

2003’te, Windsor Şatosu’ndaki bir toplantıya, geçen yıl ölen eşi Prens Philip’le katıldı. Ancak çift içeri girerken arı istilasına uğradı. Onlar da işin eğlenceli yanını görmeyi tercih etti. Ve, gülerken görüntülendi.