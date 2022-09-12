‘HDP’ gerilimi sonrası: Kılıçdaroğlu ve Akşener’in 14 Eylül’de bir araya gelmesi bekleniyor

CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık’ açıklaması sonrası CHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in gerilim sonrası ilk kez 14 Eylül’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir etkinliğinde bir araya gelebileceği belirtildi.

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CHP İstanbul Milletvekili Tekin, konuk olduğu bir programda, “İktidar olursanız HDP’ye bakanlık verecek misiniz” sorusuna şöyle cevap vermişti: “HDP’li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. ‘Sayın başkanım söz hakkı istiyorum’ Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz… O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP’ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir.”

Tekin’in açıklamasının ardından İYİ Parti’den itiraz sesleri yükselmiş, hatta partinin genel başkanı Meral Akşener, Tekin’in sözlerinin CHP’nin görüşü olduğunu söylemişti. CHP liderininse Tekin’e sözleri nedeniyle tepkili olduğu ve sözlerinin maksadını aştığını düşündüğü belirtilmişti.

Açıklama nedeniyle aralarında soğuk rüzgarların estiği iki partinin genel başkanı ilk kez bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliğe hem Kılıçdaroğlu hem de Akşener’in katılması bekleniyor. 14 Eylül Çarşamba saat 13:30’da Bilkent Otel’de ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli’ etkinliğine katılmaları halinde iki partinin lideri Tekin’in açıklamalarının ardından ilk kez bir araya gelmiş olacak.