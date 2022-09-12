CHP’li Özel: Soyer’in sözlerinin altına hepimiz imza atıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünü törenindeki sözleri nedeniyle hedef alınmasına tepki gösterdi: “Laf Tunç Soyer’in olunca itiraz kolay. Ama o laf, Tunç Soyer’e ait değil ki. Altına hepimiz imza atıyoruz ki o laf, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait. O laf, Milli Mücadele’nin niçin kaçınılmaz olduğunu anlatması açısından da hepimize Atatürk’ten vasiyettir.”

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Soyer, 9 Eylül akşamı Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamada şunları kaydetmişti: “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi.”

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Karşıyaka Belediyesi’nce düzenlenen Çatı Bostanlı Sergi Salonu’nun ve İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü vesilesiyle hazırlanan ‘Ateş Çemberinde İzmir: İşgalden Kurtuluşa’ sergisinin açılışına katıldı.

Özel, buradaki konuşmasında, Soyer’in sözlerine yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Özel, özetle şunları söyledi:

*Başta iktidar partisinin İzmir’deki genel başkan yardımcısından başlayarak parti sözcüsüne ve ülkeyi yöneten, tarafsız olması gereken o makamı işgal eden kişiden aklınıza gelen herkese kadar bir itirazda bulunuyorlar. Neye itiraz ediyorlar? ‘İktidar sahipleri o dönemde gaflet, delalet ve ihanet içindeydiler’ lafına itiraz ediyorlar. Laf Tunç Soyer’in olunca itiraz kolay. Ama o laf, Tunç Soyer’e ait değil ki. Altına hepimiz imza atıyoruz ki o laf, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait. O laf, Milli Mücadele’nin niçin kaçınılmaz olduğunu anlatması açısından da hepimize Atatürk’ten vasiyettir. İnanmayan inanmasın, savunmayan savunmasın.

*Numan Kurtulmuş çıkıyor, “Biz bunlarla 150 yıldır karşı karşıyayız” diyor. Alalım takvimleri 150 yıl geriye. 1870’lere geliyor, 1’inci Meşrutiyet’e geliyor. Biz, Jön Türklerin tarafındayız. Biz, sonra savrulduğu birtakım uç noktalar bir yana, İttihat ve Terakki’nin tarafıyız. Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetleriyiz.

*Siz nesiniz orada? Siz, 30 yıl parlamentoyu kapatanlarsınız. 30 yıl, bir inat uğruna donanmayı Haliç’e bağlayıp bütün adaları ve Kıbrıs’ı kaybedenlersiniz. Siz, Damat Ferit hükümetisiniz. Siz, Vahdettin’siniz. O savunduklarınız işgal kuvvetlerine kırmızı halılar serip methiyeler düzerken bizim tarafta, Kartal İstimbotu’nun üzerinde “Geldikleri gibi giderler” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. “İzmir’in kurtuluşu kutlanmamalıdır” diyen (AKP’li) İsmail Kahraman o taraftaysa biz, hep bu tarafta kalmaya devam edeceğiz.

* “Efendim Osmanlı’yla Türkiye’yi karşı karşıya getirmeyin” diyorlar. Atatürk’e, İnönü’ye “İki ayyaş” diyenler, Cumhuriyet’imizin kurucu kadrolarına husumet besleyenler, “Atatürk’e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirime gelsin” diyen adamın dirisine ziyarete gidenler, şimdi çıkmış “Osmanlı’yla Cumhuriyet’i karşı karşıya getirmeyin” diyor.