Özer’le görüşen öğretmen: ‘Mühendisler de atanamıyor ama ağlamıyor’ dedi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) mağduru öğretmenlerin Twitter kampanyası sonrası bugün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le görüşen bir öğretmenin aktardığına göre Bakan Özer, “Düşük puanlılar atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” dedi.

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2020’de KPSS’ye giren öğretmen adayları, 2021’de kendilerinin aldığı puanlardan daha düşük puanlara öğretmen alındığını belirterek Bakan Özer hakkında ‘#MahmutÖzerİstifa’ etiketiyle bir kampanya başlattı.

Twitter üzerinden birçok öğretmen, aldıkları puanı ve 2021’de alınan taban puanları karşılaştıran paylaşımlar yaptı.

Daha düşük puanlı atandıysa istifa edicem diyen Bakan Özer, istifanı ne zaman veriyorsun? Çünkü bu yıl atanan son kişinin puanı 77,9 benim puanım görselde.. @tcmeb @RTErdogan#MahmutÖzeristifa pic.twitter.com/bsnn89xm6R — S (@sngprs) September 12, 2022

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın haberine göre öğretmenler, bugün eğitim ve öğretim yılının açılışında Erdoğan ve Bakan Özer’in katıldığı İstanbul Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’ne gitti. Öğretmenler burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Bakan Özer’le görüştü.

Fıstık’a konuşan öğretmen, görüşmeyi şöyle anlattı: “Görüşme planlı bir şey değildi. Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra bakan beyle giderken demirlerin oradan seslendik. Önce anlamadılar. Bırakmadık seslenmeye devam ettik, ‘2020 KPSS mağduruyuz’ diye. Cumhurbaşkanı da bakan da sonra duydu ve dinlediler. Bakan Mahmut Özer, bize aynen ‘Sizden düşük puanlılar atandıysa istifa ederim’ dedi. Cumhurbaşkanımız da ‘Böyle bi durum varsa ben zaten kendim görevden alırım’ dedi.”

‘Konuşmamıza fırsat vermedi‘

2020 ve 2021 KPSS sonuçlarına dair hazırladıkları tabloyu gösterdiklerini söyleyen öğretmen, şunları dedi: “Ama Bakan Özer, ‘İki yılın puanlarını böyle karşılaştıramazsınız’ görüşünü savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Cumhurbaşkanımız siz Ankara’ya döneceksiniz ben dinlerim’ dedi. Bunun sonrasında Bakan Mahmut Özer’le içeride görüşmeye devam ettik.

Çok fazla konuşmamıza fırsat vermedi. Söylediklerimizi kabul etmedi. Tam tersine 2021’de atananların çoğu 2020’de girenler dedi. Ben o görüşmede kendimi tutamadım ağlamaya başladım. Bakan bana ‘Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor’ diye yanıt verdi.”

‘Ben 218’inciydim 2021’de 320’nciyi aldılar‘

Atanamayan bir başka öğretmen Utku Uğurlu’ysa şunları dedi: “Her yıl yapılan ek alım yapılmadı. Sınav geçerlilik süresini uzatın dedik bunu da yapmadılar. Bizden sonraki yıla 35 bin atama yaptılar. 2021’de daha düşük puanlılar atandı. Bununla ilgili dava da açtık.

2021 KPSS’nin ilk alımı için duyuru, ek alım niteliğindeydi. Bölge idare mahkemesi bize katıldı. Dava şu an Danıştay’da. Bazı bölümlerde 6-7 puan daha düşük alanlar atandı. Biz bunu adil bulmuyoruz. Ben 218’inciydim 2021’de 320’nciyi aldılar. Başka branşlarda 900’üncü olup öğretmenler atanamadı ama bir sene sonra 9 bininciyi atadılar. 4 yıldır deniyorum. Ömrümüzden ömür gidiyor.”