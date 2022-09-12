TÜİK’e göre işsizlik oranı 0,3 puan düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyrek işsizlik oranını yüzde 10,1 olarak açıkladı. Bu oran erkeklerde yüzde 8,6, kadınlarda 13,1 oldu.

İşsizliğin bir önceki aya göre 0,3 puan azaldığını belirten TÜİK’in verilerine göre, ‘geniş tanımlı işsizlik’ de geçen üç aya göre 2 puan artarak yüzde 22,5 oldu.

Buna göre işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu.

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı temmuzda yüzde 47,3 seviyesinde.

Öne çıkan diğer veriler şöyle:

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,6.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 19,1.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,1 saat.